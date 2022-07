Café ajuda no sexo? Veja 5 razões para tomar uma xícara antes das relações

Tem coisa melhor do que acordar de manhã e tomar aquele cafezinho? Ou, então, pedir uma xícara logo após um jantar no fim da noite? Já deu até aquela vontade de preparar um, né? Essa nossa conexão tão especial com a cafeína não acontece à toa, já que, além do Brasil ser um dos principais exportadores do grão no planeta, também somos um dos maiores consumidores da bebida no mundo.

Agora, e se eu te disser que o café também é capaz de melhorar as nossas relações sexuais? Pode parecer besteira, mas diversas pesquisas científicas realizadas nos últimos anos comprovam tal teoria. Uma delas — conduzida pela Universidade do Texas — chegou a revelar que a cafeína potencializa a libido das mulheres.

Ficou curiosa para saber mais? A seguir, você confere cinco estudos que farão você entender por que o café e o sexo podem (e devem) ser parceiros inseparáveis:

Café aumenta a libido das mulheres

De acordo com um estudo conduzido pela Universidade do Texas, a cafeína pode aumentar os níveis de excitação das mulheres. Para chegar a essa descoberta, os cientistas verificaram os níveis de libido das participantes através de questionários e exames hormonais.

O experimento foi realizado antes e depois do consumo de café, e em ambos os períodos, as mulheres foram estimuladas com conteúdo erótico. Ao final da pesquisa, os especialistas descobriram que a cafeína aumentou os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea das participantes, fazendo com que os níveis de excitação disparassem ainda mais durante a exposição aos estímulos sexuais. Segundo elas, a bebida potencializou ainda mais a sensação de prazer e o envolvimento com a própria sexualidade.

Café diminui a disfunção erétil?

Cerca de 30 milhões de homens vivenciam a disfunção erétil apenas nos Estados Unidos. Contudo, o problema pode ser reduzido com apenas três xícaras de café ao dia. Parece muito bom para ser verdade, né? Mas para a Universidade “Texas Health Science Center” em Houston, tal afirmação é verídica. Além do aumento do fluxo sanguíneo — que ajuda a bombear mais sangue para o pênis —, a cafeína também potencializa os níveis de testosterona, hormônio essencial para a regulação da libido.

Sexo atlético?

E tem estudo da USP na área: segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo, a cafeína também dá um “up” em nossa capacidade atlética. Em outras palavras, isso significa que a bebida é perfeita para quem costuma sentir fadiga na cama. Isso acontece porque o café age no sistema nervoso central, reduzindo a sensação de cansaço e aprimorando o nosso senso de concentração.

Orgasmos mais potentes?

Há alguns meses, os usuários do TikTok ficaram loucos ao descobrir que tomar uma xícara de café antes do sexo pode intensificar os orgasmos. Apesar de nenhuma pesquisa científica ter comprovado a afirmação, o ginecologista Joseph Sgroi revelou em entrevista ao New York Post que os vasos sanguíneos do estômago são dilatados ao ingerirmos cafeína.

“Como a região está próxima das genitálias, essa expansão dos vasos acaba sendo ‘transferida’ para as partes íntimas, dando a impressão de que o orgasmo foi mais forte. Junte isso ao efeito estimulante no cérebro, e a sensação melhora ainda mais”, esclareceu.

Até o aroma do café tem benefícios

E por fim, um experimento publicado no periódico “Journal of Agricultural and Food Chemistry” revelou que apenas o aroma do café é o suficiente para reduzir os nossos níveis de estresse.

Isso é muito importante para a vida sexual, pois o cortisol — hormônio do estresse — diminui a testosterona em nosso organismo, substância imprescindível para a manutenção da libido. Ou seja: quanto mais relaxados estivermos, melhor será a transa.

