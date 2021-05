Musse de capuccino com pão de mel e doce de leite

Modo de preparo

Prepare o pão de mel Numa batedeira, bata todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e lisa. Transfira para uma fôrma retangular untada com manteiga e farinha. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Corte em quadrados pequenos e reserve.

Prepare a musse No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, e o café morno com a gelatina até obter um creme liso. Reserve.

Montagem Em taças de sobremesa, coloque primeiro uma camada de pão de mel e depois uma camada de mousse, como um pavê. Repita o processo até alcançar o topo da tigela. Finalize com um pouco do doce de leite e algumas flores comestíveis por cima. Se preferir, finalize com telhas de açúcar ou bolachinhas crocantes.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional)