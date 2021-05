Bolo de café com maçã

Modo de preparo

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme. Junte um ovo por vez e bata até incorporar. Acrescente o fermento e a farinha

de trigo e misture com uma espátula. Adicione o café e misture. Transfira para uma fôrma de fundo removível de 23 centímetros de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Disponha os gomos de maçã na superfície. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Finalize polvilhando com o açúcar. Sirva com sorvete de creme.

*Receita da culinarista Bettina Orrico