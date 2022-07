Polvilho, nata e goiabinha: receitas de biscoitos para acompanhar o café

Seja num dia turbulento ou na calmaria do final de semana, o simples ato de tomar um café acompanhado de um biscoito já melhora nosso humor. Mas para deixar esse momento ainda mais prazeroso, uma receita de biscoito caseira, de um docinho feito do zero, é ainda melhor!

O clássico biscoitinho de nata, por exemplo, é uma receita fácil de fazer e que leva poucos ingredientes: sua base é feita a partir de açúcar, manteiga, gemas, nata e amido. Já o polvilho ganha uma versão ainda mais irresistível ao ser servido frito.

A seguir, confira essas e outras receitas de biscoitinhos imperdíveis para acompanhar o café.

Biscoito amanteigado

Ingredientes

1/2 xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1/2 xícara de açúcar

1 ovo

1 pitada de sal

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de amido de milho

Modo de preparo

Em uma tigela, junte a manteiga e o açúcar mexendo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o ovo, o sal e as raspas de limão e misture até ficar uniforme. Adicione a farinha e o amido já peneirados. Embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por duas horas. Abra com um rolo até ficar com 0,5 centímetro de espessura. Recorte com um pequeno molde redondo. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga (ou untada com manteiga), leve ao freezer por meia hora. Asse em forno preaquecido a 160ºC por até 15 minutos, sem deixar dourar. Retire, espere amornar e sirva puro ou molhado na ganache de chocolate Guarde em pote fechado por até 15 dias. (Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano)

Biscoito de queijo

Ingredientes

3 xícaras (chá) de polvilho doce

3 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado

3 ovos

3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

meia colher (chá) de sal

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e sove até obter uma massa lisa e homogênea. Deixe descansar por cerca de 20 minutos. Faça bolinhas pequenas com a massa e achate levemente para formar os biscoitinhos ou se desejar, faça uma tirinha e dobre em formato de U. Leve para assar em forno médio-alto (200°C), por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva. (Receita cedida por Nestlé)

Biscoitinhos de nata

Ingredientes

3 colheres (sopa) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de manteiga

2 gemas

1 copo de nata

1 colher (café) de sal

2 1/2 xícara (chá) de amido de milho

1 limão, apenas as raspas (ou raspas de laranja ou canela em pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até obter um creme. Junte as gemas batendo. Acrescente a nata e o sal e mexa até obter uma mistura homogênea. Adicione o amido aos poucos, amassando bem, até que a massa desgrude das mãos. Junte raspas de limão (ou o sabor de sua preferência) e misture. Abra a massa e enrole formando anéis ou use cortadores de formatos diversos e pressione de leve com um garfo. Em uma assadeira, leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos ou até que os biscoitos comecem a dourar. Retire, deixe esfriar e armazene em recipientes bem fechados para manter a textura. (Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano)

Biscoito de polvilho frito

Ingredientes

6 colheres (sopa) de leite

6 colheres (sopa) de água

3 colheres (sopa) de óleo

1 e meia xícara (chá) de polvilho azedo

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de açúcar

2 ovos

1 litro de óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva o leite, a água e o óleo. Em um recipiente, coloque o polvilho, o sal e o açúcar e misture. Despeje aos poucos a mistura líquida quente para escaldar o polvilho. Misture bem e deixe esfriar um pouco. Acrescente os ovos, um a um e misture bem com as mãos. Com as mãos untadas com um pouco de óleo, modele rolinhos de biscoito e reserve em uma forma untada com óleo. Em uma panela coloque o óleo e alguns biscoitos, mantenha em fogo alto até que os biscoitos fiquem na superfície, então abaixe o fogo e frite até dourar, virando de tempo em tempo. Para fritar a segunda remessa, espere o óleo esfriar um pouco e siga o passo anterior. Repita até terminar a massa e sirva imediatamente. (Receita cedida por Nestlé)

Biscoitinhos de tâmaras

Ingredientes

1 xícara de tâmara sem caroço, picadas grosseiramente

2/3 xícara de nozes picadas grosseiramente

2 claras de ovo

1 xícara de açúcar de confeiteiro

1 e 1/2 colher (sopa) de cacau em pó

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 170°C. Triture as tâmaras e as nozes em um processador de alimentos até estarem bem picadas, mas sem formar uma pasta e despeje em uma tigela. Junte as claras, o açúcar, o cacau peneirado e o suco de limão e misture até ficar bem homogêneo. Com uma colher, pingue a massa em uma assadeira forrada com papel manteiga ou em um tapete de silicone untado (precisa untar o tapete ou o papel porque ele gruda mesmo!). Asse por cerca de 30 minutos ou até ficarem com as bordas douradas. A massa é escura então é um pouco difícil notar, preste atenção. Aguarde esfriar para remover e use uma espátula para te auxiliar. Dica: você pode substituir as tâmaras por figos secos ou uvas passas, ou até misturar esses ingredientes para criar novas versões! (Receita cedida pela Editora Alaúde, retirada do livro “Biscoito ou Bolacha?” da autora Lu Bonometti)

Biscoitos nutritivos sem glúten

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de margarina

1 xícara (chá) de açúcar

3 ovos

500 g de polvilho doce

1/2 xícara (chá) de farinha de linhaça

1/2 colher (sopa) de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher (chá) de essência de baunilha

Raspas da casca de meio limão

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata a margarina com o açúcar e acrescente os ovos, um a um sem parar de bater. Retire da batedeira e acrescente o restante dos ingredientes. Com o auxílio de um rolo, abra a massa com espessura média e corte em palitos. Coloque em uma assadeira untada com margarina e polvilhada com açúcar e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva. (Receita cedida por Nestlé)

Biscoito goiabinha

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

150 gramas de manteiga

1 xícara de açúcar

3 colheres (sopa) de água

150 gramas de goiabada firme cortada em tiras finas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga e 2 colheres (sopa) do açúcar e amasse bem até obter uma farofa. Faça uma depressão no centro, despeje a água e misture rapidamente até obter uma massa homogênea. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até obter uma espessura de 4 mm. Com um cortador de 7 cm de diâmetro, faça discos. Junte as aparas e repita a operação até utilizar toda a massa. Disponha uma tira de goiabada no centro de cada disco e cubra-a dobrando as laterais. Pressione ligeiramente para fechar bem. Arrume os biscoitos em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno moderado (180 ºC), preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Deixe amornar e sirva polvilhado com o açúcar restante.

Biscoito de aveia, cacau e coco

Ingredientes

1 xícara (chá) de coco ralado

1 xícara (chá) de aveia em flocos

1 banana bem madura amassada

200 g de cobertura de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o coco, a aveia e a banana até obter uma massa homogênea, faça pequenas bolinhas e achate com um garfo, deixe descansando, por no mínimo, 15 minutos. Leve para assar em forno baixo (150°C), preaquecido, por cerca de 7 minutos, após vire as bolachinhas e deixe mais 6 minutos assando. Em um micro-ondas, derreta o chocolate e banhe os biscoitos. (Receita cedida por Nestlé)

Biscoitos bicolores

Ingredientes

Para a massa

3 colheres (sopa) de manteiga

2 gemas

1 pitada de sal

1 e meia xícara (chá) de açúcar

meia colher (chá) de essência de baunilha

4 colheres (sopa) de leite

2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo

meia colher (sopa) de fermento em pó

3 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%

Para o recheio

1 colher (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de nozes trituradas

Modo de preparo

Massa: Em um recipiente, misture bem a manteiga, as gemas, o sal, o açúcar e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Junte o leite NINHO, a farinha de trigo e o fermento, misturando tudo com as mãos, até obter uma massa lisa. Divida a massa em duas partes e acrescente a uma delas, o chocolate em pó 50%, misturando bem. Reserve as duas massas. Recheio: Em um recipiente, misture todos os ingredientes formando uma farofa. Abra a massa branca (aproximadamente 20 x 30 cm) com um rolo, sobre um pedaço de plástico-filme e espalhe sobre ela o recheio. Abra a massa escura, sobre um pedaço de plástico-filme com o mesmo formato e cubra a massa branca com o recheio. Enrole tudo como um rocambole com o auxílio do plástico-filme e leve à geladeira para firmar por cerca de 30 minutos. Corte rodelas não muito grossas (cerca de 2 cm), distribua em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 10 minutos. Vire os biscoitos e volte ao forno por mais 5 minutos, ou até dourar. Sirva. (Receita cedida por Nestlé)