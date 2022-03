Tássia Magalhães, do Nelita, cria receitas para fugir do óbvio

Observar o movimento do Nelita é como assistir a uma aula de gastronomia. É lá que Tássia Magalhães passa praticamente todas as suas noites desde a inauguração do restaurante, em janeiro do ano passado. A cozinha aberta e o balcão próximo permitem que os comensais acompanhem seu trabalho e de sua equipe nos detalhes – e quantos detalhes. Os pratos que atravessam o salão do estabelecimento, localizado na Rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros (SP), famosa pela boa mesa, são resultado do apreço da chef pela técnica e meticulosidade. O menu da casa é apresentado a partir de suas referências contemporâneas e atuais da Itália, com pitadas de outras regiões, quando essas fazem sentido. Receitas como as croquetas de cogumelos e nirá (cebolinha japonesa com sabor semelhante ao do alho) e o rabanete com iogurte e pinoli, comprovam como a culinária pode ser leve e delicada nas mãos de quem entende do assunto.

Apesar de ter sua base no clássico, é na vontade de criar que Tássia Magalhães pauta seu dia a dia. Em um ambiente feminino e inspirada por mulheres fortes, a chef do Nelita ensina um menu para explorar novos sabores

Tássia, hoje com 32 anos, iniciou a carreira em 2008 na cozinha do Pomodori, restaurante no qual ficou por quase uma década. “Quando comecei, não existia essa ideia glamourizada da profissão, nem os realities shows culinários. Para mim, foi encantador ver aquele monte de gente na cozinha, fiz coisas que nunca tinha feito”, relata. Os quase dez anos por lá foram aproveitados ao máximo: começou como estagiária, foi promovida à auxiliar, depois confeiteira, cozinheira, subchefe e, por fim, comprou o restaurante, tornando-se dona de seu primeiro estabelecimento. Permaneceu assim até 2018, quando decidiu começar uma empreitada do zero com o seu Riso.e.ria, restaurante com receitas todas feitas a partir do arroz. O risoto, aliás, é uma das especialidades da chef, que incluiu no cardápio preparado para essas páginas uma versão com pesto de brócolis, feito com castanha-do-pará. Com a vontade de recomeçar, mais uma vez, o ano de 2021 trouxe a abertura do Nelita.

“O Nelita é uma homenagem ao apelido carinhoso da minha mãe, que se chama Helena. É uma referência à mulher mais importante da minha vida”

A presença feminina na cozinha sempre teve influência em sua vida. Uma de suas memórias mais fortes da infância em Guaratinguetá, cidade no interior de São Paulo onde ela nasceu, é de ter passado muitas tardes assistindo à TV, mas não aos desenhos animados, como a maioria das outras crianças. “Eu sempre fui muito fã da Palmirinha. Chegava da escola e passava a tarde anotando as receitas num caderno”, relembra. O time da cozinha do Nelita é inteiramente formado por mulheres, uma escolha da chef no intuito de fortalecer a figura feminina nesse espaço. “Eu sempre me posicionei muito bem em meio a um ambiente tão masculino. Há 14 anos, quando comecei, isso era ainda mais evidente. Hoje, vejo um número muito maior de mulheres se formando e se especializando em gastronomia. Nesse espaço feminino que formamos no Nelita todo mundo se entende e se ajuda muito. Chamo de ‘Clube da Luluzinha’”, diverte-se.

