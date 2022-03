Receita de sobremesa de framboesa, limão e manjericão

Modo de preparo

Prepare o curd Hidrate a gelatina em pó na água e reserve. Em uma panela pequena, adicione os ovos, o açúcar e o suco do limão. Cozinhe até atingir 82˚C, sempre mexendo. Transfira a mistura para um bowl, acrescentando a gelatina hidratada à mistura. Depois, acrescente a manteiga aos poucos e vá incorporando com a ajuda de um mixer. Passe a mistura por uma peneira e leve à geladeira. Adicione as fatias de manjericão ao creme.

Prepare a geleia Em uma panela, ferva a polpa de framboesa, misture o açúcar refinado com a pectina e junte à framboesa. Cozinhe por dois minutos, mexendo sempre, e retire do fogo. Adicione o suco de limão e deixe esfriar. Bata a mistura em um mixer (apenas no momento de servir) e reserve.

Prepare o merengue Em uma panela, adicione o açúcar, a polpa de framboesa, a albumina e a água. Leve ao fogo baixo e mexa até o açúcar dissolver. Coloque a mistura em um bowl de batedeira e bata com o globo até atingir picos firmes. Disponha sobre um tapete de silicone e levar ao forno a 70˚C até ficar sequinho, com cuidado para não queimar (se o seu forno não tiver essa temperatura, coloque no mínimo possível e mantenha a porta do forno aberta com o auxílio de uma colher de pau).

Montagem Em um prato, acrescente o curd e a geleia. Quebre o merengue em lascas e coloque por cima. Se desejar, finalize com framboesas frescas.

*Receita cedida pela chef Tássia Magalhães, do Nelita