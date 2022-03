Receita de burrata, menta e pistache

Modo de preparo

Prepare a burrata Em um processador, coloque a burrata com o sal, processe e vá adicionando o azeite aos poucos, deixe até formar uma pasta lisa.

Prepare o azeite Em uma panela com óleo, frite todas as folhas da menta rapidamente a 180˚C. Transfira para um bowl com 100 mililitros de óleo frio. Escorra o óleo das folhas e reserve. Em um processador, bata as folhas fritas com o azeite, peneire e depois passe por um filtro de café.

Prepare a tuile de pistache Coloque as azeitonas em uma fôrma e leve ao forno a 180˚C até desidratarem. Transfira as azeitonas para um processador, junte as amêndoas, o açúcar impalpável, a farinha de trigo e a manteiga e bata até virar uma pasta. Incorpore à pasta a clara de ovo batida em neve. Transfira a pasta para um tapete de silicone e, com a ajuda de uma espátula, deixe a camada bem fina. Espalhe o pistache por cima. Asse em forno preaquecido a 170˚C por aproximadamente 15 minutos ou até ficar dourado. Deixar esfriar e reserve.

Montagem Em um prato, sirva a burrata ao centro e posicione os tomates ao redor, adicionando a tuile de pistache por cima de cada um. Despeje o azeite por cima da burrata e finalize com os brotos e flores comestíveis.

*Receita cedida pela chef Tássia Magalhães, do Nelita