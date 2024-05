Receita de bolo simples de milho verde de liquidificador

O bolo de milho é um verdadeiro clássico da culinária brasileira, presente não só nas festas juninas, mas em mesas de café da manhã e lanches da tarde.

Sua textura úmida e sabor levemente adocicado, com o toque especial do milho verde, são características que conquistam os mais diferentes paladares. Afinal, quem resiste a esse bolo com sabor afetivo?

Para preparar o bolo perfeito sem perder muito na cozinha, trazemos a seguir uma receita imperdível de bolo de milho verde de liquidificador. Aprenda a seguir como fazer esse quitute em poucos minutos e com ingredientes simples que você provavelmente já tem em casa. Veja a seguir:

Receita de Bolo de Milho de liquidificador

*Receita cedida pela QUERO

Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes

1 lata de milho

1 lata de leite (medida da lata de milho)

1 lata de açúcar (medida da lata de milho)

1 lata de flocão de milho

1/2 lata de óleo de soja

3 ovos inteiros

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina para untar

Farinha de trigo para untar

Modo de preparo

Escorra o milho e use a própria lata para as medidas. Unte e enfarinhe uma forma de bolo com furo. Preaqueça o forno a 180ºC. Coloque no liquidificador o milho (já escorrido), o leite, açúcar, flocão de milho, óleo, ovos e bata bem até que o milho fique bem moído. Acrescente o fermento em pó e pulse o liquidificador 3 vezes. Despeje essa massa na forma e leve ao forno médio. Deixe assar por, aproximadamente, 40 minutos. Espere esfriar totalmente para desenformar.

