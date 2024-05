7 looks com calça branca para diferentes ocasiões

A calça branca é um daqueles itens que você precisa ter no seu guarda-roupa. No verão ou no inverno, em ocasiões menos ou mais formais, não importa: a peça é versátil e cai super bem em diversas situações.

Looks com calça branca para te inspirar

Para te provar que a peça é muito versátil, conversamos com Bruna Guadaim, consultora de imagem e docente da Butique de Cursos, e separamos várias possibilidades para você explorar. Veja abaixo:

1) Look de trabalho com calça branca

O branco já é uma cor que remete à formalidade. Para um toque ainda mais “sério” no ambiente de trabalho, aposte em modelagens mais retas e tecidos planos. A alfaiataria é uma boa pedida.

Sobreposições como casacos, trench coats e blazers deixam o visual ainda mais formal. A boa e velha camisa pode ser uma boa opção para completar o look. Cores também profundas para a parte de cima e sapatos fechados também funcionam bem.

Se quiser fugir da monotonia, aposte nos truques de styling como dobrar a manga, optar por um casaco com uma estampa mais marcante ou fazer um mix de acessórios. Para ambientes mais modernos e descontraídos, vale o uso de peças oversized, e até coturno ou tênis.

2) Look com calça branca e t-shirt

Seu trabalho permite looks um pouco mais casuais? Então aposte em uma calça branca com peças mais despojadas, como tênis, t-shirts e flats.

Para a terceira peça deste tipo de look, uma boa pedida são os tecidos mais casuais, como o couro ou modelagens mais soltinhas ou curtinhas, que vão dar o toque de informalidade.

3) Looks com calça branca para uma noite com as amigas

Tente coordenar a calça branca com outras peças mais festivas. Brilhos, transparências, como o tule (que é tendência confirmada nesta estação,) e comprimentos cropped podem ser boas escolhas para blusas nesse tipo de produção. Outra ideia interessante é apostar no terninho desconstruído, com uma lingerie ou top à mostra.

Se for um jantarzinho na casa de uma amiga ou algo bem informal, é importante não esquecer do conforto. E isso não significa abrir mão de um look bem montado e estiloso. Dá para equilibrar peças mais soltas e despojadas com uma pegada cheia de personalidade.

4) Looks casuais e confortáveis com calça branca

“Não use calça branca em um churrasco”. Já ouviu essa? A gente está aqui para desconstruir isso. Rasteiras e regatas podem ser boas opções para a casualidade desse tipo de situação. Aposte em metalizados nos detalhes se quiser elevar a produção.

A camiseta em modelagens diferentes, como mangas amplas e comprimentos mais curtos, também podem ser curingas para deixar tudo mais interessante. A própria calça em modelagens mais casuais, como a flare, é válida nesse contexto.

5) Look para um almoço despojado

Flats são ótimas pedidas para looks mais despojados, assim como bonés ou até acessórios em palhas (bolsas, brincos, chapéus). Além disso, vale se jogar na calça cargo branca, que é mais casual.

Calças brancas de mais leves, como o linho, também funcionam muito bem. Invista em peças despojadas, como t-shirts e croppeds arrematados com uma camisa aberta (também no linho ou algodão).

6) Look com calça branca de seda

Para eventos mais formais, teste tecidos mais festivos e formais como a seda, cetim, tafetá ou renda, que por si só vão trazer um ar de sofisticação para as produções com calça branca, seja na própria calça ou nas blusas e terceira peças que serão usadas com elas.

7) Look branco com blazer azul marinho

Você já deve ter ficado na dúvida do que usar para eventos diurnos, mas que peçam certo toque de formalidade. Afinal, embora a ocasião talvez precise de algo um pouco mais sério, é preciso ter cuidado para não pesar o look. E a calça branca pode ser sua melhor amiga para resolver esse problema.

Ela traz a leveza que você precisa, e é possível equilibrar a seriedade do visual com acessórios e outras peças mais “pesadinhas”, como uma jaqueta de couro e cores mais escuras.