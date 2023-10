Aperitivos de arrepiar: 4 decorações de Halloween para suas receitas

Que o Halloween vem ganhando cada vez mais espaço na agenda dos brasileiros, isso todo mundo já sabe. O famoso Dia das Bruxas vem conquistando cada vez mais as pessoas, principalmente aquelas que não perdem a oportunidade de realizar uma comemoração com os amigos ou até mesmo com familiares. É também nesta época do ano que a criatividade ganha mais protagonismo na hora de decorar os ambientes, criar as fantasias e preparar as receitas mais divertidas e assustadoras.

E pensando em tornar essas receitas e brincadeiras ainda mais horripilantes, separamos 4 truques culinários criativos para você impressionar a todos com comidinhas deliciosas e assustadoras.

Confira a seguir as receita e truques criativos de cada aperitivo horripilante para este Dia das Bruxas:

Mini hambúrgueres de outra dimensão

Que tal dar um toque alienígena em mini hambúrgueres deliciosos? Caso você não saiba como preparar os mini hambúrgueres, a receita completa você pode encontrar clicando aqui. Para a decoração do prato, você irá precisar de:

Palitos de dente

Azeitonas recheadas

Picles fatiado (opcional)

Para transformar os mini hambúrgueres em alienígenas fofos, basta pegar azeitonas recheadas, ou, ainda, inserir um cubo de cenoura dentro de cada azeitona sem caroço e, em seguida, espetá-los com o palito de dente formando pequenos “olhos”.

Espete novamente cada “olho” no topo dos mini hambúrgueres e finalize adicionando uma fatia de picles na borda de cada lanche, formando uma pequena língua. Além de engraçadinhos, o sabor e a suculência dos hamburguinhos irão te surpreender. Sabor de outro mundo!

DICA BÔNUS: Você pode fatiar e personalizar o seu queijo cheddar em pequenos triângulos, formando dentes afiados para o seu mini-lanche.

Hot-Dog Monstruoso

O Hot-dog é um clássico que nunca sai de moda. Dessa vez, ele vem assustador para você pregar uma peça em amigos distraídos, transformando a salsicha do aperitivo em um dedo humano. Para isso, basta cortar uma das pontas da salsicha em diagonal, deixando ela com a aparência de uma unha.

Caso queira deixá-la ainda mais realista, você pode fazer pequenos cortes no meio da salsicha, formando vincos bastante parecidos com os dedos de verdade.

Finalize com molho de tomate e os toppings favoritos da galera, como, por exemplo batata palha, ketchup e mostarda. Assustadoramente deliciosos!

Brownie Fantasminha

Essa receita vai te deixar de cabelo em pé! Nada mais gostoso do que um brownie de chocolate macio e delicioso. E para conferir a receita completa do brownie perfeito, você pode clicar aqui.

Agora, para deixar a sua sobremesa com uma cara de Halloween, você irá precisar de:

Marshmallows

Canetinhas comestíveis coloridas (opcional) ou chocolate

Com os brownies cortados em pedaços iguais (5 cm X 5 cm), coloque-os em uma assadeira com papel manteiga ou no recipiente de sua air fryer. Em seguida, ponha os marshmallows por cima de cada brownie e leve-os para assar por no máximo 10 min, a 180°C. Reserve até esfriar.

Finalize o brownie desenhando olhos e boca nos marshmallows derretidos, isso deixará o seu brownie fantasminha ainda mais divertido. Os olhos e boca também podem ser feitos com chocolate derretido.

Ponche Lua de Sangue

Esta bebida com toda certeza será um sucesso assustador em sua festa de Halloween. Lembrando que ela não necessariamente deve ser alcoólica e você poderá substituir os ingredientes, adaptando a receita. Para isso, você irá precisar de:

1L de suco de frutas vermelhas (morango, amora ou framboesa)

1L de limonada gasosa (ou água com gás)

250 ml de groselha

250g de morangos picados em cubinhos

Gelo

150 ml de vodca (opcional)

No liquidificador, bata metade dos morangos picados com o suco de frutas vermelhas. Em seguida, no recipiente no qual será servido o ponche, adicione a limonada gasosa e o suco batido. Por fim, adicione a groselha, o restante dos morangos, vodca (opcional) e bastante gelo. Misture bem e sirva em uma taça decorada.

Uma boa dica é acrescentar balas de goma em formatos de minhocas ou olhos. Isso deixará o drink ainda mais horripilante.

Neste Halloween aproveite para deixar a criatividade falar mais alto, e não se esqueça de perguntar: “Gostosuras ou travessuras?”. Por aqui, as gostosuras sempre serão bem-vindas!

