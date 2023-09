Air Fryer: saiba quais alimentos são proibidos utilizar

A Air Fryer se tornou uma adição popular nas cozinhas brasileiras, oferecendo uma maneira conveniente de preparar alimentos fritos com menos óleo do que os métodos tradicionais. No entanto, é importante lembrar que nem todos os ingredientes são adequados para o aparelho. Para garantir resultados saborosos e seguros, é essencial conhecer os tipos de alimentos que não devem ser colocados na fritadeira elétrica.

Para entender quais ingredientes não devem ser preparados na Air Fryer, conversamos com os engenheiros da Britânia e Electrolux, duas das principais marcas do aparelho no mercado, para entender melhor sobre o assunto.

A seguir, você confere do que evitar fritar nesse equipamento, considerando tanto o aspecto de segurança, quanto o resultado culinário desejado:

Pipoca : A pipoca não atinge o resultado esperado, visto que o milho pode estourar e a pipoca ficar presa na grade de proteção ou acabar queimando”, aconselha a marca.

: A pipoca não atinge o resultado esperado, visto que o milho pode estourar e a pipoca ficar presa na grade de proteção ou acabar queimando”, aconselha a marca. Arroz : A mesma situação da pipoca pode ser observada com o arroz, que também não tem seu preparo recomendado na fritadeira.

: A mesma situação da pipoca pode ser observada com o arroz, que também não tem seu preparo recomendado na fritadeira. Folhas e hortaliças : Devem ser evitados, pois com a ventilação, há risco de obstrução da circulação de ar.

: Devem ser evitados, pois com a ventilação, há risco de obstrução da circulação de ar. Macarrão: Não se deve usar alimentos que dependam de água fervente, pois a air fryer trabalha apenas com aquecimento a seco – outros exemplos são canjica, carne de panela, etc.

Veja outros tipos de preparos que as marcas não recomendam para a Air Fryer:

Alimentos muito úmidos

Evite colocar alimentos excessivamente úmidos na fritadeira elétrica, pois a água pode causar respingos perigosos de óleo quente. Isso inclui alimentos com muita água, como frutas frescas ou legumes com alto teor de água.

Fritura por imersão

Um dos principais alertas da Britânia é sobre não realizar o preparo de ingredientes com imersão em óleo ou água, “pois pode ocorrer acidentes com o manuseio do produto, além de ser extremamente arriscado”. A marca alerta que existem outros produtos de suas linhas mais apropriados para produção de alimentos que utilizam esses ingredientes.

“Além disso, o uso de carvão ou qualquer outro material combustível ou inflamável dentro da Air Fryer pode causar a queima do motor, superaquecimento e princípios de incêndio”, dizem os engenheiros da Britânia.

Alimentos frágeis

Alimentos delicados, como ovos ou alimentos empanados muito finos, podem se desfazer na fritadeira elétrica. Eles geralmente não são adequados para esse método de cozimento.

Alimentos com revestimento espesso

Alimentos com revestimentos espessos, como massas de bolo ou croquetes muito densos, podem não cozinhar uniformemente em uma fritadeira elétrica e podem ficar crus no centro.

Evite também colocar alimentos muito grandes na fritadeira elétrica, pois eles podem não cozinhar uniformemente. Se você deseja cozinhar algo grande, é melhor cortá-lo em pedaços menores antes de fritar.

Alimentos com casca ou pele molhada

Se você quiser fritar batatas, certifique-se de que elas estejam completamente secas antes de colocá-las na fritadeira, pois a umidade em excesso pode causar respingos e resultados indesejados.

É permitido usar elementos como papel alumínio, manteiga e material de silicone na air fryer ?

Sim, A Britânia permite o uso de papel alumínio, papel manteiga e utensílios de silicone. Porém, é importante que eles não obstruam a passagem do ar dentro do produto.

Se houver a necessidade de um outro recipiente durante o preparo de um bolo, por exemplo, é importante utilizar uma forma, refratário ou container feito de material resistente a altas temperaturas, ou seja, utensílios similares aos mesmos utilizados em fornos. Outro ponto importante é ter os tamanhos adequados com o espaço disponível na Air Fryer para não danificar o material.

Já a Electrolux diz que o papel alumínio pode ser utilizado quando pedido pela receita – como bolos, por exemplo –, porém é importante cuidar para que o papel alumínio não ultrapasse a altura limite do cesto e que esteja bem fixo na forma. As formas e assadeiras de silicone podem ser utilizadas desde que respeitem o tamanho do cesto e que suportem uma temperatura de até 250°C.

O papel manteiga também pode ser utilizado na Air Fryer, segundo a marca, desde que não seja utilizado com o cesto vazio. “A utilização do papel sem alimentos pode fazer com que ele encoste na resistência gerando risco de incêndio – nesse caso do papel manteiga temos o papel descartável da própria Electrolux como opção para consumidor”. Em resumo, é permitido utilizar esses materiais, contanto que não cubra o fundo das cestas, para não impedir a circulação de ar quente e reduza o desempenho da AirFryer.

A Electrolux também afirma não ser arriscado o preparo de receitas diferentes na fritadeira elétrica, contanto que respeitem os cuidados de cada modelo. A AirFryer Oven EAF90, por exemplo, permite o preparo de receitas diferentes com cinco modos de preparo em um único produto: airfry, gratinar, reaquecer, desidratar e rotisserie. Isso é possível, pois o eletrodoméstico utiliza ar quente e não ondas eletromagnéticas como no micro-ondas, por exemplo.

Ambas as marcas recomendam sempre que o consumidor leia o manual que acompanha os produtos para entender melhor a performance do mesmo e tornar o dia a dia muito mais prático, ágil e ainda mais saudável.

