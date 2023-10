Feira dos Campeões 2023: finalistas e vencedores do COMER & BEBER

Após o lançamento do guia anual de gastronomia de VEJA SÃO PAULO, em 28 de setembro deste ano, é hora de visitar a Feira dos Campeões Comer & Beber. A quinta edição do evento traz os estabelecimentos premiados ao ARCA, na Vila Leopoldina, entre os dias 19 e 22 de outubro.

Os ingressos, disponíveis no Ticket360, custam a partir de 25 reais, com a possiblidade de pacotes promocionais. 19 dos indicados ao prêmio Comer & Beber servirão pratos e bebidas com valores entre 7 e 45 reais – entre eles, o D.O.M, de Alex Atala, junto do Dalva e Dito, também do chef premiado. Também estarão presentes o Président, do chef Erick Jacquin, Chef Benon, e o Evvai, do chef Luiz Filipe Souza.

A feira é uma oportunidade muito boa para democratizar a cozinha de restaurantes que normalmente são caros. E todos estão reunidos em um só lugar. É a grande festa da gastronomia paulistana”, celebrou Jacquin em entrevista à VEJA São Paulo.

Desfrute do melhor da gastronomia: compre seu ingresso aqui.

