Carolina Ferraz elabora um menu festivo para o aniversário de Claudia

19 out 2023

Imagine você ter sido atriz em uma novela como Por Amor, de 1997, ou protagonista de um título como Pecado Capital, de 1998. Já seria motivo suficiente para concluir que o auge da sua vida profissional foi alcançado com sucesso. Mas não para Carolina Ferraz. Nem de longe.

Idealista, como toda aquariana que se preze, a atriz e apresentadora sempre foi inquieta. Isso significa ter uma carreira consolidada na dramaturgia, ser dona de personagens e bordões icônicos — “Eu sou rica!”, lembra? —, ter anos de experiência como apresentadora, ser mãe de duas filhas e, mais recentemente, conquistar a formação em gastronomia pela Le Cordon Bleu.

Ficar parada não é uma opção para ela. “Eu sou uma pessoa empreendedora. Acho que me meti em universos que não estavam diretamente relacionados ao meu ofício. Sempre gostei de fazer essas aventuras, acho que está no meu espírito. Gosto de conviver com pessoas mais jovens, de saber o que está acontecendo. Sou bem curiosa.”

Foi com todo esse pique que a atriz nos recebeu para este editorial em clima de comemoração aos nossos 62 anos. A atriz, que tem 55, se encheu de alegria ao saber deste especial de aniversário: “Quando pequena, folheava a revista e via a CLAUDIA como uma referência da mulher que eu gostaria de me tornar, que poderia ser tudo.”

Para celebrar, Carol preparou um menu digno de uma festança para receber amigos e familiares, com preparos vindos diretamente de seu caderno de receitas (que você encontra ao final desta matéria) — que, aliás, são vários, pois ela gosta mesmo é de anotar suas favoritas no papel.

Dando um gostinho das criações que a acompanham já há muito tempo, Carolina trouxe para este cardápio festivo pratos como a salada de figos, que ganha um toque especial com o chantilly de limão, receita antiga que aprendeu com a mãe de uma amiga. O rosbife, preparado num ponto perfeito, rosinha por dentro, é um prato que representa seu estilo culinário: o de trazer conforto e encher os olhos.

Essa tradição na cozinha não vem de hoje, foi transmitida por sua mãe, Giscelda Ferraz, apaixonada por recepcionar visitas com uma mesa farta e decorada. O último livro publicado por Carolina, inclusive, é uma homenagem à matriarca, e reúne pratos que as duas compartilham na cozinha desde sempre.

O dom foi passando por gerações, o que trouxe para a atriz o estalo de aproveitar a habilidade e paixão pela mesa posta para criar mais uma empreitada: a Cimples, com “C” mesmo.

A marca de produtos de lifestyle e decoração para o lar, pensada ao lado da filha mais velha, Valentina Cohen, surgiu durante o período de isolamento social, quando esses detalhes do dia a dia ficaram ainda mais evidentes.

“Foi um momento que nos fechamos muito ao redor do primeiro laço familiar. Eu não teria atravessado a pandemia com uma boa saúde mental se não tivesse essa rede de proteção e de bem-estar material, de estar num ambiente que me sentia segura. De repente, voltamos a valorizar coisas que antes não estávamos mais prestando atenção”, relata a atriz, que deixa exposta em prateleiras pela casa a sua enorme coleção de cerâmicas e utensílios.

E foi nesse momento, em uma conversa com Valentina, que as duas acabaram encontrando esse ponto em comum para desenvolver a marca. Com o intuito de ser atemporal – para agradar desde as amigas da filha até mulheres da faixa etária de Carol –, a Cimples já está quase completando dois anos. Nesse tempo, a dupla lançou diferentes linhas, que surgem de vivências entre mãe e filha.

Os pratos, bowls, sousplats, panelinhas e outras louças que compõem a mesa na casa da atriz fazem parte da coleção Hamptons, que acaba de ser lançada. A novidade é inspirada nas cores atemporais das porcelanas inglesas de campo, em azul escuro e branco.

Carolina, que é diretora criativa da marca, foi a responsável por pensar nessa mistura, que aparece impressa também nos desenhos das estampas.

Esta é a primeira vez que ambas estão trabalhando efetivamente juntas, como sócias, e a parceria tornou o negócio ainda mais especial. “Eu adoro trabalhar com ela. A gente briga, viu? De vez em quando, ela fica brava comigo, e eu brava com ela, mas a gente resolve. Contamos muito uma com a outra e, nossa, quando ela vai embora, eu fico muito saudosa”, relata a mãe sobre o fato da filha mais velha passar longos períodos no exterior.

À mesa, para dar protagonismo às peças de design delicado, foram inseridos arranjos com flores arredondadas e de haste longa, em cores que contrastam com a louça: coral e laranja. A escolha foi feita pela decoradora Maria Pietroforte, que optou por ranúnculos e rosas, dispostos em vasos de vidro em alturas diferentes, para dar movimento à mesa.

Apesar de atenta aos detalhes da recepção, o essencial mesmo para Carol é que os comensais se divirtam: “O importante é ter uma boa comida e algo que eu faça com carinho. Quando era mais nova, era muito festeira, hoje em dia estou menos, não sei como as pessoas continuam me convidando”, diz com humor.

O que não mudou foi o prazer por cozinhar. A atriz revela que, nos tempos de gravação de Por Amor, no auge do sucesso de suas personagens, saía tarde da noite do estúdio para colocar em prática seu passatempo preferido. “Ia para a casa de uma amiga, no Rio de Janeiro, entrava pela porta dos fundos e cozinhava para 60 pessoas. Meus amigos mais próximos sempre souberam dessa minha paixão”, relembra.

O hobby acabou virando trabalho quando veio o convite do canal GNT para o programa culinário Receitas de Carolina, em 2014. Em seguida, suas receitas foram publicadas no título Na Cozinha com Carolina (Companhia Editora Nacional), que vendeu mais de 130 mil cópias.

“Eu fiquei muito intimidada [com o convite do GNT]. Falei que não podia fazer porque não sou chef, me senti uma impostora. Um dia, a diretora geral me chamou e disse que eles queriam uma pessoa ‘normal’ na cozinha, e aí eu disse ok. Foi um sucesso, a coisa da culinária me humanizou muito. A última novela que eu fiz na Globo era a maior audiência da grade, mas eu saía na rua e ninguém me perguntava da personagem, todo mundo queria saber do drinque que eu dei. Me tornou uma pessoa mais simpática aos olhos das pessoas, porque eu sempre fui a mesma, mas eu só fazia papéis de milionárias, vilãs. Isso coloca um véu entre o ator e o público, que é necessário. Mas mudou tudo.” Seja na televisão, nos livros ou até em seu canal no YouTube, uma coisa é certa: assistir a alguém fazer algo com tanta paixão, como Carolina Ferraz executa suas receitas, é sempre inspirador.

Receitas de Carolina Ferraz para Claudia

Receita de salada de figos

Ingredientes:

Para o chantilly

1 xícara de creme de leite fresco;

2 colheres (sopa) de caldo de limão;

1 colher (chá) de mostarda em pasta;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a salada

150 gramas de presunto cru;

1 caixa de figos maduros;

Mix de folhas verdes (agrião, rúcula) • Raspas de limão para finalizar.

Modo de preparo

Prepare o chantilly: Em um bowl, misture o creme de leite, o caldo de limão, a mostarda, o sal e a pimenta, bata um pouco com um mixer até criar uma textura cremosa. Reserve na geladeira.

Prepare a salada: Descasque os figos e corte-os em 4 partes, sem destacar. Pique o presunto cru em quadradinhos. Em uma tigela, coloque as folhas verdes e, por cima, arrume os figos e os pedaços de presunto. Finalize com uma porção generosa de chantilly e coloque as raspas de limão. Sirva bem gelada.

Receita de Pavlova

Ingredientes

Para a massa

4 claras de ovo;

1 e 1/2 xícara de açúcar.

Para o recheio

500ml de creme de leite fresco;

1/4 de xícara de açúcar.

Para finalizar

1 xícara de framboesas limpas e secas;

1/2 xícara de amoras limpas e secas;

1 1/2 xícara de morangos limpos e secos.

Modo de preparo

Prepare a massa: Preaqueça o forno a 150°C ou na menor temperatura que seu forno tiver. Unte uma assadeira retangular grande com manteiga e polvilhe com farinha de trigo. Retire o excesso de farinha ou forre a assadeira com uma folha de papel manteiga. Na batedeira, coloque as claras e bata até o ponto de neve: inicie em velocidade baixa, quando espumar, aumente a velocidade para média e bata até ficar firme. Mantenha a batedeira em velocidade média e acrescente o açúcar aos poucos. Bata por mais alguns minutos até formar um merengue firme e brilhante. Com uma colher, distribua o merenguena assadeira formando um círculo com mais ou menos 2 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Com a ponta da colher, faça uma leve cavidade no centro da circunferência para rechear depois de assar. Leve ao forno preaquecido e deixe assar por cerca de 1 hora e 30 minutos, com cuidado para não dourar. Desligue o fogo, retire a pavlova e espere esfriar completamente antes de montar a torta, cerca de 2 horas. Se preferir, asse a pavlova na noite anterior.

Prepare o recheio: Numa tigela grande coloque o creme de leite, o açúcar e misture vigorosamente com o batedor de arame até ficar firme (se preferir, bata na batedeira). Com uma colher, preencha a cavidade da pavlova com o creme batido. Cubra com as frutas e sirva.

Observação: para fazer uma versão de dois andares, como a da foto ao lado, dobre a receita.