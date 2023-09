Primavera: 6 receitas com as frutas da estação

Com a chegada da primavera, já bate aquela vontade de incluir no cardápio da semana opções de alimentação mais levinhas e refrescantes, e os preparos com frutas são perfeitos para criar essa combinação. Melhor ainda se aproveitarmos as frutas da estação, que garantem ingredientes de mais qualidade e sabor às suas receitas.

A disponibilidade de frutas na primavera no Brasil pode variar ligeiramente de uma região para outra devido às diferenças climáticas e geográficas do país. No entanto, algumas frutas comuns que costumam estar disponíveis na estação, segundo a Organis – Associação de Promoção dos Orgânicos, são: abacate, amora, banana, coco, cupuaçu, jabuticaba, jaca, laranja, mamão, melancia, melão, mexerica, pêssego, entre outras, que são:

Pitanga : A pitanga é uma fruta tropical que amadurece na primavera e é encontrada em várias partes do Brasil.

: A pitanga é uma fruta tropical que amadurece na primavera e é encontrada em várias partes do Brasil. Manga : Dependendo da região, as mangas começam a amadurecer na primavera e continuam ao longo do verão.

: Dependendo da região, as mangas começam a amadurecer na primavera e continuam ao longo do verão. Abacaxi : O abacaxi é outra fruta tropical que é colhida na primavera em algumas regiões do Brasil.

: O abacaxi é outra fruta tropical que é colhida na primavera em algumas regiões do Brasil. Caju : Os cajus são frutos típicos da primavera e início do verão em algumas áreas do Nordeste brasileiro.

: Os cajus são frutos típicos da primavera e início do verão em algumas áreas do Nordeste brasileiro. Acerola : A acerola é uma fruta rica em vitamina C e costuma estar disponível na primavera.

: A acerola é uma fruta rica em vitamina C e costuma estar disponível na primavera. Maracujá: Embora o maracujá esteja disponível em várias épocas do ano, é comum encontrar uma maior oferta na primavera.

Receitas com frutas típicas da primavera:

Receita de Smoothie de Abacaxi e Coco

Ingredientes

1 xícara de abacaxi fresco, picado

1/2 xícara de leite de coco

1/2 xícara de iogurte natural

1 banana

Mel a gosto

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel, se desejar. Sirva imediatamente.

Receita de Musse de jabuticaba

*Receita cedida pela administradora Juliene Ribeiro

Ingredientes

400 mililitros de jabuticaba (apenas o sumo)

1 lata de leite condensado

4 folhas de gelatina incolor sem sabor

3 clara de ovo

300 mililitros de jabuticaba (apenas o sumo) – para a calda

1 xícara de açúcar – para a calda

Modo de preparo

Em uma panelinha, em fogo médio, aqueça 100 mililitros do sumo de jabuticaba e dissolva a gelatina. Bata no liquidificador com o leite condensado e o sumo restante. Transfira para uma tigela grande. Bata as claras em neve com um fouet e, aos poucos, despeje na tigela, misturando delicadamente. Distribua entre taças de sobremesa ou potinhos, (como na foto), e leve à geladeira por no mínimo duas horas. Para a calda: Em uma panela, em fogo médio, misture o sumo de jabuticaba e o açúcar. Deixe ferver, em fogo baixo, sem mexer, até obter consistência levemente encorpada. Sirva sobre a musse.

Receita de Bolo de Abacaxi Caramelizado

Ingredientes

1/2 xícara de manteiga derretida

1 xícara de açúcar mascavo

4 fatias de abacaxi em calda

4 cerejas em calda (opcional)

1 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 1/2 colheres de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de leite

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Em uma forma redonda de 20 cm, coloque a manteiga derretida e o açúcar mascavo. Arrume as fatias de abacaxi sobre o açúcar e coloque uma cereja no centro de cada uma, se desejar. Em uma tigela, misture a farinha, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata os ovos, a baunilha e o leite. Misture os ingredientes secos com os líquidos até obter uma massa homogênea. Despeje a massa sobre o abacaxi na forma e asse por aproximadamente 40 minutos, ou até que um palito saia limpo ao ser inserido no centro do bolo. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar.

Receita de Salada de Manga com Folhas Verdes

Ingredientes

2 mangas maduras, descascadas e cortadas em cubos

6 xícaras de folhas verdes (alface, espinafre, rúcula, agrião, etc.)

1/2 cebola roxa, fatiada finamente

1/4 de xícara de coentro fresco picado (ou hortelã, se preferir)

1/4 de xícara de amendoins torrados, picados (opcional)

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque as folhas verdes. Adicione os cubos de manga, a cebola roxa fatiada e o coentro fresco (ou hortelã). Se estiver usando, polvilhe os amendoins torrados picados sobre a salada. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta para fazer o molho. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para que todos os ingredientes fiquem bem combinados. Sirva imediatamente como acompanhamento de pratos principais, como frango grelhado, peixe ou até mesmo como uma salada leve por conta própria.

Receita de Manjar com Calda de Pitanga

Ingredientes

1 xícara (chá) de coco fresco ralado

300 leite de coco

2 xícaras (chá) de leite

1 lata de leite condensado

2 xícaras (chá) de creme de leite fresco

4 polpas de pitanga congelada

4 colheres (sopa) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

1/2 colher (sopa) de fécula de batata

Modo de preparo

Misture os ingredientes e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Transfira para uma forma de buraco no meio, untada com óleo e passada em água fria. Ao esfriar, leve à geladeira coberto com filme plástico por uma noite. Misture os ingredientes e leve ao fogo, mexendo até ferver. Deixe esfriar e reserve em um pote com tampa na geladeira. Sirva gelado.

Receita de Salada de Folhas com Frango e Mexerica

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 peito de frango desossado (250 gramas)

1 suco de tangerina (ou mexerica) (para o frango)

1 colher (sopa) de mostarda dijon (francesa) (para o frango)

1 colher (sopa) de azeite (para o frango)

1 pitada de sal (para o frango)

1 pitada de pimenta-do-reino (para o frango)

1 suco de tangerina (ou mexerica)

1 colher (sopa) de mostarda dijon (francesa)

1/4 cebola roxa cortada em cubos pequenos

1/3 xícara (chá) de azeite extra virgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 abobrinha em fatias cortadas em quatro

1/3 xícara (chá) de castanha-do-pará tostada

1/3 xícara (chá) de sementes de girassol tostada

Folhas verdes variadas higienizadas

Flores comestíveis

Modo de preparo

Prepare o frango Com pelo menos uma hora de antecedência, tempere o frango em uma vasilha com os demais ingredientes. Reserve. Prepare a salada Em um bowl, junte o suco de mexerica, a mostarda e a cebola roxa. Mexa bem com um fouet e vá adicionando o azeite aos poucos até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta e reserve. Aqueça uma frigideira de fundo grosso e toste a abobrinha de ambos os lados (sem sal, para não soltar água). Retire da frigideira, tempere com sal e reserve. Retire o frango da marinada e remova o máximo de líquido possível com papel-toalha (reserve a marinada). Em outra frigideira bem quente, regada com um fio de azeite, tempere-o com sal e leve ao fogo, virando-o, até que fique dourado dos dois lados. Tampe e deixe cozinhar por três minutos. Regue com o líquido da marinada, soltando com uma espátula a crosta que se formou no fundo da frigideira. Retire o frango e deixe repousar. Monte a salada fazendo uma cama com as folhas. Por cima, distribua a abobrinha, as castanhas, sementes de girassol e flores comestíveis. Fatie

o frango e disponha ao lado da salada. Regue com o molho de mexerica e sirva.

