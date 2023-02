Inspire-se em 10 ideias de cozinhas sem armários aéreos

Estas cozinhas fogem da configuração tradicional, onde a marcenaria ocupa todas as paredes disponíveis. Nestes ambientes, os armários fechados ficam somente na porção inferior das paredes, deixando a parte de cima livre para prateleiras, estantes ou até sem nada. Assim, o visual fica mais leve e descolado, além de ser uma estratégia de economia para quem estiver com o orçamento apertado. Confira logo abaixo, em uma seleção caprichada de cozinhas sem armários aéreos.

Cozinha com apoio para plantas

Há quem não abra mão das plantas em casa nem na cozinha. Neste ambiente, elas ocupam todo o espaço — do chão à prateleira suspensa, instalada na parede acima da pia. Além dos vasos, a estrutura apoia também copos usados no dia a dia, o que deixa o espaço mais prático.

Vasos por todos os lados

Com visual boho e cheia de detalhes charmosos, esta cozinha tem prateleiras abertas que ocupam a parte de cima da parede, contornando a área do fogão. Cerâmicas e copos ficam sempre à mão e vasos de plantas, colocados bem no alto, trazem o verde para perto e fazem um belo contraste com a paleta de tons terrosos.

Tudo organizado

Ter prateleiras em vez de armários fechados na cozinha exige também uma boa dose de organização. Do contrário, esse recurso pode não ser prático nem garantir um visual satisfatório. Esta cozinha cheia de vida é exemplo disso. Repare que há muitas prateleiras, instaladas em cremalheiras, sobre a bancada, mas os vidros de temperos e grãos e as louças estão organizadíssimos.

Visual rústico

Com atmosfera aconchegante, repleta de texturas naturais como palha e madeira, e paredes brancas, esta cozinha é um charme só. Os armários ocupam só a parte debaixo das paredes e a superior ficou livre, apenas com uma pequena prateleira para vasos de plantas e poucos utensílios.

Amarelo solar

Toda amarelinha, esta cozinha ganhou uma atmosfera solar, com uma marcenaria de linhas simples e revestimento cerâmico pequeno no mesmo tom, o que garante um toque vintage. A janela aberta para o jardim deixa tudo ainda mais especial.

Estética minimalista

O que faz de uma cozinha um ambiente elegante? A marcenaria, com certeza! Aqui, as linhas retas e um degradê lilás trouxe muito charme ao espaço. E, nas paredes, a pintura substitui o revestimento cerâmico.

Estante suspensa

Nesta cozinha compacta de linhas simples, o destaque fica para a parede revestida de subway tiles em um tom de verde acinzentado, que recebeu uma estante suspensa para os utensílios do dia a dia. O carrinho de chá, que pode ser movimentado de um lado para o outro, completa o ambiente como mais uma área de apoio.

Cor na cozinha

Uma paleta quentinha e aconchegante com luz natural invade esta cozinha, que tem ares de casa de boneca. Aqui, os armários baixos deixaram a parede livre para um backsplash cerâmico no mesmo tom rosado da pintura da parede.

Revestimento valorizado

Nesta cozinha, com a parte superior livre de armários, o revestimento cerâmico ganhou protagonismo na decoração. De formato pequeno e tom azulado, o acabamento dialoga com o desenho minimalista da marcenaria, criando um elegante tom sobre tom, complementado pelo piso de granilite.

Serralheria ajuda na organização

Com base clara, esta cozinha ganhou ainda mais charme com o contraste da serralheria e metais pretos, além da bancada de granito escuro. Apesar disso, continuou com um visual leve e com ares de estar. Tem até um tapete! Repare que a estrutura feita de serralheria, com barras, prateleiras e cachepôs deixou tudo ais organizado.