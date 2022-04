Cozinhas brancas: um clássico do décor que está sempre em alta!

Apesar do vai e vem de tendências no universo da decoração, algumas coisas nunca saem de moda e as cozinhas brancas são exemplo disso. O segredo para garantir charme e um visual aconchegante mesmo numa paleta total white é caprichar na variedade de texturas.

Além de trazer um visual elegante para o ambiente, o branco facilita na hora da limpeza: quando uma superfície nesse tom está suja logo dá para perceber, né? Então, se você não abre mão de uma cozinha toda branquinha para a sua casa ou apartamento, inspire-se nos projetos abaixo, pensados em cada detalhe por designer e arquitetos.

Assinada pelo escritório J1 Arquitetura e Engenharia, esta cozinha integrada tem armários, backsplash e bancada brancos, que contrastam suavemente com a madeira clara do balcão e das banquetas. Entram na paleta também o piso com visual amadeirado e a churrasqueira de tijolinhos. Tudo isso se harmonizando com a paisagem natural que entra pelas janelas.

Muito charmosa esta cozinha toda branca, criada pelo escritório Maia Romeiro, dos arquitetos Felipe Maia e Marina Romeiro. Eles mesclaram portas com acabamento de vidro e outras com revestimento laminado nos armários, além de escolherem um backsplash de ladrilhos estreitos na vertical para completar o jogo de texturas. No piso, porcelanato branco traz um visual de amplitude.

Com projeto da arquiteta Bianca Guariglia, esta cozinha de linhas minimalistas ganhou muita graça. Na parte superior, os armários brancos com portas ripadas atraem o olhar, enquanto na parte debaixo, a marcenaria de linhas retas e discretas no mesmo tom completam o espaço de armazenamento. Na parede, revestimentos também brancos em paginação do tipo espinha de peixe adicionam mais linhas visual ao ambiente.

O contraste de preto e branco foi muito bem-vindo nesta cozinha, que leva a assinatura do Studio Elen Saravalli Arquitetura. Outro detalhe charmoso aqui são as ripas largas de madeira, que dão forma às portas dos armários tanto na parte de cima quanto embaixo. Já os azulejos do tipo subway tiles na cor branca completam o visual no frontão em frente à pia.

Com certo ar clássico, esta cozinha assinada pela designer de interiores Bruna Pires mistura branco, metal dourado e mármore, o que traz um toque de sofisticação ao ambiente. A brincadeira com as texturas e o toque sutil do tom metalizado adicionou, ainda, um clima aconchegante.

Do escritório Cores Arquitetura, esta cozinha integrada foi desenhada com linhas retas e uma paleta delicada. Repare que os armários minimalistas compõem um visual elegante com o mármore da bancada, que percorre toda a marcenaria. A coifa com desenho arredondado traz uma pitada de aconchego visual para o ambiente.