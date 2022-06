Cozinhas minimalistas com charme e estilo para inspirar seu projeto

Entre tantos estilos para as cozinhas planejadas, o minimalista é um dos mais desejados. Democrática, essa estética com linhas fluidas e sem muitos detalhes é uma boa opção tanto para espaços amplos quanto para os mais compactos. Geralmente com cores claras, as cozinhas minimalistas costumam ter armários sem puxadores aparentes, cores neutras predominantes e muitos armários para deixar tudo organizado. Se você busca por inspirações, confira a seleção abaixo!

Ar escandinavo

Assinada pelo Studio Conceptus Arquitetura, esta cozinha tem armários de madeira clara, com um visual de ripado. Ao fundo, paredes claras completam o visual escandinavo. A cuba de sobrepor feita de inox combina com os eletrodomésticos feitos do mesmo material.

Cozinha pequena e com muitos armários

O estilo minimalista foi a solução certeira para esta cozinha pequena, criada pelo Studio Leandro Neves. Repare que os armários ocupam a parede do piso ao teto, mas o resultado é uma decoração clean e com muito espaço de armazenamento para utensílios. Um nicho revestido de mármore, mesmo material da bancada, traz um toque sofisticado e detalhes de madeira escura fazem um contraste natural.

Dois tons

Os arquitetos Ricardo Melo e Rodrigo Passos escolheram armários brancos para a parte superior desta cozinha e madeira clara para a parte de baixo. A dupla de cores trouxe um visual leve, assim como o desenho das peças. A coifa arredondada de tamanho compacto trouxe ainda mais charme para o ambiente.

Fundo azul

Não falta charme nesta cozinha, com projeto assinado pelo escritório Fenda Arquitetura. Na parte superior, os arquitetos desenharam prateleiras com portas de correr de vidro canelado, o que trouxe leveza para o conjunto. Ao fundo, a parede foi revestida com ladrilhos azuis. A bancada branca e os armários com puxadores pretos arrematam o estilo minimalista da marcenaria.

Cozinha minimalista integrada

Do Studio Livia Amendola, esta cozinha integrada ganhou armários planejados sem puxadores. No backsplash, ladrilhos brancos, assim como o piso, que completam o décor contemporâneo e delicado.

Um toque de amarelo

Nichos amarelos são a surpresa nesta cozinha totalmente branca, com projeto da arquiteta Fernanda Bertolla. Piso, marcenaria, bancadas, e eletrodomésticos claros conferem um visual minimalista para o ambiente.

Branco e cinza

Do A+G Arquitetura, esta cozinha compacta e charmosa ganhou com armários e gavetas sem puxadores e detalhes ripados na área do fogão. A moldura preta na janela completa o visual, com toque industrial.