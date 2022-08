Cozinhas pequenas lindas e com bom aproveitamento de espaço

Pensar o projeto de uma cozinha pequena é resolver a equação espaço para armazenamento + organização + estética. Mas, os profissionais que assinam os ambientes abaixo a resolveram com sucesso. Confira ideias que aliam estética e funcionalidade e inspire-se!

Aposte na transparência

Antes da reforma, esta cozinha pequena não era integrada ao living. Por isso, quando os moradores resolveram fazer um novo projeto, um dos pedidos era ter essa integração para aproveitar melhor o espaço. Outro pedido foi ter um ambiente no estilo industrial e a bancada de madeira teca. Então, cimento queimado, serralheria e subway tiles entraram para compor o visual. Projeto da Ana Capanema Interiores.

Microcozinha

Este apartamento de 35 m² foi reformado pelo escritório Studio HA para um jovem casal com um filho de 4 anos. A cozinha, bastante compacta, precisava ser projetada nos mínimos detalhes e assim foi feito. A arquiteta Flávia Burin criou uma marcenaria cheia de nichos, que ocupa toda a parede, e garante espaço de armazenamento e para os eletrodomésticos embutidos.

Adicione cor!

Com 67 m2, este é o apartamento da Larissa, uma das sócias do escritório Aya Arquitetura. Ela e o marido colocaram a música e a reunião com os amigos como ponto de partida para o projeto. Com a integração da cozinha e a mesa com banco foi possível deixar o ambiente fluído para receber amigos. Para trazer mais charme para o ambiente, ela escolheu a cor verde para os armários.

Madeira traz aconchego

Este apartamento de 58 m2 passou por uma reforma comandada pela arquiteta Gabriela Campos, do escritório Mais Alma Arquitetura . Os moradores queriam uma cozinha integrada e para deixar o ambiente em harmonia com o estar, ela escolheu inserir madeira em vários detalhes. Assim, o resultado é um ambiente aconchegante e com muito estilo!

Tons claros

Este apartamento de 68 m2 é o primeiro imóvel de um casal. O edifício em que está localizado tem cerca de 30 anos e, por isso, a planta foi totalmente reformulada. A varanda foi integrada com a sala, assim como a cozinha. Para criar um visual clean, a marcenaria mescla branco e madeira clara. Projeto do escritório Degradê Arquitetura.

Estilo industrial

Assinado pelo escritório HB Interiores , este apartamento de 73 m2 foi projetado para um jovem solteiro, que gosta de arte. A área social está integrada com a cozinha e tem uma lavanderia oculta. O estilo industrial foi o escolhido pelo morador e a pequena cozinha exibe madeira clara, marcenaria preta e vidro canelado. Para completar o visual, um trio de luminárias poderoso.