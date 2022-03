Veja 8 ambientes com estilo industrial para inspirar seu projeto!

O estilo industrial na decoração, com inspirações fabris, virou moda na decoração há alguns anos, mas permanece como queridinho de muita gente que deseja criar ambientes com ar despojado. Atualmente, a tendência é usar algumas referências ao estilo de um jeito mais sofisticado, como mostramos nos projetos a seguir.

Inspire-se em espaços com serralheria, luminárias pendentes e outros elementos que trazem charme e certo ar retrô ao décor.

Estante multiuso

Para este apartamento alugado, a arquiteta Gabriela Ikeda elaborou uma decoração que segue um estilo contemporâneo, minimalista e levemente industrial, mas com toques delicados. Os os acabamentos da área social são um mix de cimento bruto, madeira natural e ferro preto, com pitadas de rosa. “Queria um clima moderno e, ao mesmo tempo, feminino e acredito que atingi esse objetivo”, afirma a profissional. O destaque fica para a estante de serralheria e vidro canelado, que se desdobra em várias funções

Banquetas cheias de estilo

Neste projeto do escritório H.Ortiz Arquitetura, a ideia foi criar uma decoração masculina, sem ser totalmente escura. Então, apostar no contraste foi a receita ideal. O toque industrial veio com a escolha das banquetas, que exibem um desenho elegante e estrutura de metal preto.

Retrô e industrial

Os arquitetos Richard de Mattos e Maria Clara de Carvalho, do escritório Pílula Arquitetura, transformaram este pequeno apartamento em um loft de estilo industrial. No geral, a decoração tem uma base branca permeada por tons terrosos e azul e quase todo o mobiliário solto (incluindo algumas peças retrô e de época) e os adornos já eram do acervo da cliente e foram reaproveitados. “Na cozinha, fizemos a bancada com altura de mesa de jantar para ser usada tanto como apoio para refeições como para trabalho”, conta a arquiteta Maria Clara.

Suíte integrada

Continua após a publicidade

A mistura da cor preta com madeira compõem a paleta desta suíte integrada com o banheiro. O resultado é uma decoração elegante, sem excessos e, ainda assim, aconchegante. A parede revestida com placas cimentícias e a serralheria da estante trazem o charme industrial para o espaço, assinado pelo escritório JT Studio.

Atitude feminina

Assinado pela arquiteta Agatha Morello, este projeto foi feito para uma jovem que mora sozinha e adora o estilo industrial. Além disso, a moça é apaixonada pela cor rosa. “Então nosso maior desafio era trazer o estilo rústico do industrial junto com a leveza e delicadeza que a cor rosa remete”, explica a arquiteta. Assim, o tom foi usado em alguns itens, mas deixando o estilo industrial em maior evidência. O grande protagonista do apartamento de 55 m2 é o cimento queimado, como pediu a cliente.

Toque sutil

O clima industrial chega discreto neste apartamento, assinado pelas arquitetas do escritório Studio 92. Para o projeto, as profissionais criaram uma marcenaria que mescla madeira e metal, além do vidro canelado — elementos comuns deste estilo. O trilho com spots completa o décor da cozinha com ar contemporâneo e elegante.

Industrial sofisticado

A arquiteta Camila Fleck, em pareceria com a arquiteta Marília Zimmermann, assina o novo visual da área social deste apartamento, que tem um estilo industrial sofisticado. Repare na parede revestida de grandes placas cimentícias e nas peças com acabamento preto em contraste com tecidos e desenhos elegantes do mobiliário.

Estrutura de serralheria

Neste projeto, assinado pelo escritório Neo Arq, a integração foi essencial para ampliação sensorial do espaço. Em uma base neutra de cinza, o destaque fica para a estante, feita com estrutura de serralheria e prateleiras de madeira clara. O móvel atua como protagonista no espaço, setorizando os ambientes.