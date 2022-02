Cantos de leitura: 10 ideias lindas para você montar o seu!

Reservar um tempo do seu dia para ler é um jeito de te ajudar a relaxar e a manter a leitura em dia. Então, que tal montar um ambiente especial para esse momento? Pensando nisso, preparamos uma seleção de cantos de leitura cheios de dicas de decoração e com muito estilo! Confira logo abaixo.

Paleta delicada

Neste canto de leitura, a cor rosa trouxe um clima bem tranquilo e acolhedor, junto com as peças de fibra natural e os detalhes em dourado. Uma combinação quentinha e linda!

Décor despojado

Aqui, uma ideia interessante para deixar o canto de leitura moderno e descolado: uma pintura de parede que foge do comum, com uma faixa colorida na altura dos olhos. A cadeira de acrílico translúcido completa a decoração, mas ganhou uma almofada para garantir conforto.

Perto da janela

Que delícia esse cantinho aconchegante para ler um livro e curtir a vista! As cores esmaecidas deixam tudo mais delicado e a luminária de piso auxilia a leitura nos dias mais nublados ou durante a noite.

Verde em tudo

Verde é uma cor que traz sensação de bem-estar e remete à natureza, além de ser bem elegante. Neste ambiente, destaca-se a proposta de pintar a porta e o batente com um verde intenso e replicar o tom na estampa do papel de parede. A chaise-longue e a luminária de piso formam o combo perfeito para quem quer montar um canto de leitura bem aconchegante!

Ao ar livre

Veja que charme esta pequena varanda, que pode ser um espaço de leitura bem aconchegante! O ambiente ganhou novos ares com plantas, cores, uma arte na parede e peças confortáveis.

Cozy décor

Com certa atmosfera boho, este canto de leitura foi decorado com plantas, um pufe gostoso e toca discos. O lugar perfeito para se desconectar da realidade por alguns momentos e relaxar durante aquela pausa no home office. Que tal?

Urban jungle

Inserir cores e plantas é um bom jeito de levar alto astral para um ambiente. Então, que tal usar essa inspiração para montar seu canto de leitura? Aqui, rosa e amarelo se destacam no verde dos muitos vasos espalhados pelo espaço.

Um sofá no quarto

O arquiteto Francisco Palmeiro saiu do comum e colocou um sofá aos pés da cama neste quarto. A ousadia combinou com o mix de cores e plantas e criou um espaço extra para o morador relaxar e curtir seus livros.

Minimalista

Um verde lindo toma conta deste quarto. A luminária laranja presa à parede deu um toque todo especial à decoração minimalista e cria uma luz especial na hora da leitura antes de dormir.

Tons pastel

Um canto de leitura cheio de charme e cores com uma proposta bem aconchegante. O arranjo de quadros ao fundo e a poltrona azul dão um match perfeito junto com a luminária de piso de tom mais intenso.