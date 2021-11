Portas coloridas: 10 ideias para você se inspirar e copiar já!

Que tal dar um destaque para a porta na decoração de sua casa? Um jeito de fazer isso é escolhendo uma cor diferente para ela. Para te inspirar, preparamos uma seleção de ambientes onde as portas brilham, seja com um tom diferente de tudo o que está em volta ou pintada com o mesmo da parede. Confira logo abaixo!

Amarelo vibrante

Neste ambiente, amarelo e azul foram os tons escolhidos para a parede e a porta. Uma combinação alto astral, inspirada na natureza e que pode ficar linda em um hall ou na entrada de um quarto, por exemplo.

Combinação doce

Uma paleta candy colors foi a escolha certeira para esta sala, que tem cores por todos os lados. A parede ganhou um tom rosa suave, que serviu de fundo para a porta verde e o sofá mostarda.

Hall monocromático

Esta ideia é ideal para quem não gosta de muitos contrastes. A porta de entrada foi pintada com o mesmo tom de azul da estante, criando um charmoso visual monocromático. Repare que ao fundo, outra porta recebeu a mesma cor para criar continuidade na decoração.

Destaque na entrada

Mas, se você gosta de tons vibrantes, este hall de entrada, assinado pela arquiteta Carmen Zaccaro, pode ser uma bela inspiração! Um tom de vermelho intenso colore a porta, que tem um design simples e de linhas retas, além de se destacar na parede branca e na marcenaria ao redor.

Ideia para as crianças

A mistura de desenhos e cores é o que dá charme à esta pintura de parede, que pode ser uma boa inspiração para quartos de crianças. Em meio às formas e tons, a porta de entrada acaba ficando camuflada.

Verde calmo

Já neste projeto do escritório Lez Arquitetura, a porta de entrada e o batente foram pintados com a mesma cor da parede, criando um bloco verde no espaço. Um verde clarinho foi o tom escolhido, que traz sensação de calma e aconchego.

Combine a cor com o papel de parede

Papel de parede e pintura é uma mistura charmosa e um jeito interessante de deixar o ambiente mais colorido, a exemplo deste quarto. Aqui, a estampa do papel de parede inspirou a cor da porta e do batente.

Contorno amarelo

Com um visual tom sobre tom que brinca com azuis, este hall de entrada ganhou ainda mais charme com contornos feitos com tinta amarela, bem clara. A cor cobre o batente e o rodapé e ilumina o ambiente.

Porta camuflada

Neste ambiente, assinado pela arquiteta Camille Hermand, a porta fica camuflada na estante azul, que percorre toda a parede. Este recurso deixa a estética mais uniforme e elegante.

Cor única

Escolher uma única cor para pintar a porta, os batentes, a parede e até o teto pode ser um jeito de trazer estilo para a decoração e deixar a entrada de um ambiente ainda mais charmosa. Repare que este portal lilás ajudou a destacar a decoração colorida da sala de jantar.