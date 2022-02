Quer usar mais cores na decoração? Aprenda a combiná-las!

O uso das cores estão em alta, tanto na moda quanto na decoração. Depois de anos em que os tons neutros reinaram nas composições, tidos como sinônimos de elegância, os matizes mais alegres estão se tornando a escolha de muita gente na hora de escolher o look do dia ou o novo visual de um ambiente da casa. É que, além de expressar personalidade, as cores são capazes de criar sensações e, com isso, deixar os espaços mais aconchegantes ou vibrantes, dependendo da combinação escolhida.

A escolha das cores para uma decoração e até a combinação entre elas, é livre, vai de gosto pessoal. Mas, existem algumas técnicas que ajudam a criar paletas harmônicas e a principal delas é o uso do círculo cromático. Trata-se de uma ferramenta universal que permite visualizar a harmonização dos tons, saturação e luz, além de possibilitar a visualização de um completo leque de cores, com combinações que se tornam agradáveis aos olhos.

Para saber como combinar tons, de acordo com esse círculo, falamos com a Sylvia Gracia, coordenadora de Marketing – Cor e Conteúdo da Suvinil. Ela demonstra, abaixo, como é possível usar o círculo cromático para a escolha da melhor combinação em quatro passos.

1. Cores opostas ou complementares



“As cores opostas ou complementares são as que se encontram em posições exatamente opostas no círculo cromático”, explica Sylvia. Essas são as tonalidades que mais apresentam contrastes entre si. Exemplo disso são os tons amarelo e roxo, por exemplo. Então, se a ideia é criar uma decoração marcante, com cores vivas, faça combinações desse tipo.

2. Cores análogas

“Já as cores análogas estão localizadas lado a lado no círculo cromático e contam com semelhanças no tom, nuance e contrastes”, diz a especialista. São, portanto, tonalidades que resultam em combinações equilibradas, como laranja, amarelo e vermelho, por exemplo. Tanto em paletas quentes como nas frias, as cores análogas não criam muitos contrastes.

3. Harmonização em Tríade

“Para a combinação em Tríade, harmonizamos três cores que estão equidistantes no círculo cromático, isto é, que apresentam a mesma distância”, explica Sylvia. Nessa caso, recomenda-se que se identifique a formação de um triângulo com medidas iguais, dessa forma, a combinação de cores estará nas pontas. Azul, amarelo e vermelho é um exemplo desse tipo de combinação, que costuma trazer bastante personalidade ao ambiente.

4. Combinação monocromática

Por fim, a combinação monocromática enfatiza o uso de tons mais ou menos saturados de uma mesma cor do círculo. É um jeito elegante e descolado de decorar um ambiente, trazendo, ainda, sensação de amplitude.