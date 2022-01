Plantas da sorte: 7 espécies para trazer dinheiro e prosperidade

Incluir a natureza na decoração traz diversos benefícios para a saúde, bem-estar e até mesmo para a estética da casa. Dessa forma, escolher a espécie perfeita para o seu cantinho vai depender de vários fatores, como adaptabilidade, estilo e o que você quer que ela transmita.

Para o começo do ano, algumas plantas que dão sorte e eliminam as energias negativas do ambiente são recomendadas, afinal, começar o ano com mais prosperidade é o desejo de qualquer pessoa, certo? A seguir, separamos as principais espécies para trazer sorte no seu 2022:

1. Lírio-da-paz

O lírio-da-paz é uma espécie que irá contagiar o lar de boas energias. Ela recebeu esse nome por sua coloração branca – que remete à paz – como também seu poder de purificar o ar e deixar o ambiente mais aconchegante.

2. Dinheiro-em-penca

Se o que você precisa para tirar as suas metas do papel é um dinheirinho extra, contar com a planta “dinheiro-em-penca” vai trazer muita sorte. A espécie é conhecida por atrair bens de consumo e deve ser colocada próxima a objetos de valor.

E aqui vai uma dica especial: se o seu modelo de trabalho é home office, colocá-la próxima ao escritório é uma ótima opção.

3. Espada-de-são-jorge

Queridinha entre muitos decoradores, a espada-de-são-jorge além de ser uma planta que combina com vários estilos de decoração, ainda é vibrante e cheia de boas energias. Acredita-se que a planta é capaz de purificar o ambiente e trazer sorte, pois tem poder de proteção.

4. Trevo da sorte

Quem nunca ouviu falar que o trevo traz sorte? Pois bem! Acredita-se que a planta é capaz de atrair dinheiro e boas energias para dentro do lar, e por isso, é sempre lembrada para presentes e lembrancinhas em eventos. O recomendado para cultivar a espécie é deixá-la em um ambiente fresco.

5. Bambu-da-sorte

A cultura oriental é conhecida por sua proximidade com a natureza e pelos benefícios energéticos dessa aliança. O bambu-da-sorte carrega as tradições chinesas e, por isso, é considerada uma planta da sorte. Além de sorte, é uma espécie que vem com a promessa de fartura e equilíbrio.

6. Alecrim

O alecrim é uma planta perfeita para ficar na cozinha e dar aquele sabor que falta às suas incursões culinárias, mas seus benefícios não terminam aí – a planta também ajuda a proteger a casa contra negatividade e trazer riqueza para o ano.

7. Flor-da-fortuna

Só pelo nome já dá para imaginar o que essa espécie é capaz de atrair. Não só fortunas financeiras, como também espirituais e de bons momentos para o ano. A recomendação ao adquirir a flor-da-fortuna é mentalizar coisas boas para atrair mais dinheiro e vitalidade.