Quartos de estilo rústico: texturas naturais trazem clima aconchegante

Não pense você que o estilo rústico é ideal somente para casas de campo. Esse tipo de decoração, caracterizado pelas texturas naturais e toques de cores quentes, pode ser a escolha certa para ambientes urbanos também. Principalmente para quartos! Além de ser muito aconchegante, o décor rústico ainda é capaz de trazer aquele clima de férias para o dia a dia.

Pensando nisso, preparamos uma seleção de quartos charmosos com decoração rústica, cheios de ideias, para inspirar você. Confira!

Paredes de pedras

Neste quarto, as paredes de pedra criam uma atmosfera rústica. Seguindo o mesmo estilo, a roupa de cama exibe um mix de peças de textura natural e uma colcha de patchwork traz um toque artesanal ao décor, super bem-vindo ao estilo rústico. Um detalhe interessante: uma cortina de tecido translúcido separa o ambiente do closet, que foi decorado com marcenaria de linhas retas e traço contemporâneo.

Texturas na roupa de cama

Se você quer trazer o estilo rústico para a decoração do seu quarto, mas não pretende fazer uma reforma, aposte na roupa de cama! Crie uma arrumação com peças de tramas naturais, como algodão e linho, além de cores neutras e padrões clássicos, como o xadrez e o chevron. Ah, não se esqueça de caprichar na composição de almofadas e travesseiros para deixar tudo mais aconchegante.

Cabeceira diferente

O que você acha de uma cabeceira assim, feita com o mesmo revestimento do piso? Neste quarto, os ladrilhos hidráulicos em um tom areia foram os escolhidos para isso. Sem rejunte aparente e com um toque rústico, o acabamento trouxe estilo e um ar praiano à decoração.

Nichos na parede

Os elementos de palha, a cor amarela na cabeceira e na roupa de cama e a base branca na decoração compõem este quarto de estilo rústico. Mas, o que mais chama a atenção são os nichos de gesso esculpidos na própria parede, remetendo ao visual das cavernas encontradas na natureza.

Simplicidade

Com uma paleta quente, composta de tons terrosos, este quarto rústico exibe um décor cheio de texturas e fluidez. Aqui, reina a simplicidade das formas, dos materiais e até na pouca quantidade de elementos que compõem o ambiente. Um pequeno banco atua como mesa de cabeceira e um pendente sobre ele faz as vezes de luminária de apoio, trazendo uma gostosa luz indireta.

Cores quentes

O tom de rosa na parede deste quarto ficou perfeito com os toques de laranja e cinza na cabeceira e na roupa de cama. Além disso, combinou super com a madeira aparente do telhado e trouxe uma atmosfera aconchegante, amenizando a amplitude do pé-direito alto. Prova de que o estilo rústico pode ser delicado. Que tal?