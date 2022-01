Marcenaria para espaços pequenos: 10 ideias espertas para inspirar!

Fazer um bom projeto de marcenaria é a melhor estratégia para decorar um apartamento pequeno. Apostar em armários planejados ajuda a aproveitar melhor a área disponível, criar mais espaço de armazenamento, além de deixar a circulação mais fluida.

Preparamos uma seleção de projetos que apresentam ideias criadas exclusivamente para os ambientes em questão, mas com sacadas que podem inspirar você na hora de pensar a sua marcenaria. Confira!

Canto alemão

Neste dúplex compacto, o espaço embaixo da escada foi usado para acomodar uma aconchegante sala de almoço. E, para aproveitar melhor a configuração do espaço, a arquiteta Marina Romeiro, que assina o projeto, criou um canto alemão: este banco feito de marcenaria que acompanha o desenho em L da planta.

Assim, é possível criar mais assentos do que se fosse uma mesa com cadeiras no estilo tradicional. Repare que a peça se transforma em uma cristaleira, criando unidade visual na decoração.

Guarda-roupa descolado

Com um projeto bem estiloso, assinado pelas arquitetas do escritório Bird Arquitetura, este quarto pequeno ganhou um armário com desenho minimalista, mas com um bom espaço de armazenamento. Para que o visual não ficasse pesado, as arquitetas pensaram em acoplar cabideiros abertos à marcenaria, deixando os armários superiores e os gaveteiros fechados.

Sala estreita

A sala estreita não foi um problema para a arquiteta Agatha Morello, que assina o projeto deste pequeno apartamento. Ela desenhou uma marcenaria leve, com linhas simples, para acomodar os aparelhos de TV e som e decorar o ambiente. Para isso, escolheu madeira clara para o painel ripado e nas portas dos armários inferiores, um revestimento espelhado para criar sensação de amplitude.

Área gourmet compacta

Para esta área gourmet pequena, a designer de interiores Isabelle Leite criou uma bancada onde foi acomodada a pia e a churrasqueira e debaixo dela, armários e um nicho para a cervejeira. Assim, tudo fica organizado e com os utensílios sempre à mão dos moradores. Repare que a cuba redonda pequena libera espaço na bancada.

Relax na varanda

Mesmo com pouca metragem disponível na varanda, a arquiteta Gabriela Campos, do escritório Mais Alma Arquitetura, criou um espaço confortável para os moradores. Para isso, abriu mão e muitas peças soltas e apostou em um sofá de medidas generosas, com base de madeira ripada. O mesmo material reveste a parede, deixando o ambiente ainda mais aconchegante.

Cozinha bem pensada

Para este apartamento com ambientes integrados, os arquitetos do Estúdio Garda apostaram na simplicidade para a cozinha americana. Com madeira clara, armários sem puxadores e um backsplash revestidos de ladrilhos verdes, num tom suave, o ambiente tem espaço para manter tudo organizado e se harmoniza com o restante da decoração. O destaque fica para o balcão curvo, que ganhou um charmoso revestimento ripado.

Serralheria + marcenaria

Uma parede livre foi o espaço perfeito encontrado pelas arquitetas do Studio 92 criarem um home office. Ela escolheram mesclar serralheria com marcenaria para criar uma estrutura leve para o ambiente e que também fosse prática no dia a dia. A mesa de trabalho parece flutuar na composição cercada de nichos abertos.

Quarto pequeno e aconchegante

Assinado pelo escritório Hoe Arquitetura, este quarto ganhou uma decoração aconchegante por causa do projeto de marcenaria. A madeira natural reveste a parede da cabeceira e também dá forma à mesa de apoio e aos armários superiores, com direito a nicho para o ar-condicionado split. O contraste com o turquesa da parede deixou tudo mais charmoso.

Porta articulada

Para esta suíte, a arquiteta Marina Romeiro desenhou uma porta articulada, que é a continuação da divisória do quarto com o banheiro, para criar um visual clean. A abertura da porta recolhe os painéis de MDF, deixando mais espaço livre para a circulação dos moradores.

Junto ou separado

Neste apartamento pequeno a sala pode ficar integrada ao quarto ou não — depende da vontade do morador. Para que o cliente tivesse um projeto mais flexível, os profissionais do escritório Compondo Arquitetura criaram uma porta de correr entre os ambientes. Assim, a TV fica presa em um suporte no teto.