5 ideias para usar rosa na decoração

Democrática, a cor rosa permite muitas combinações e, por isso, é capaz de agradar diversos estilos. Do mais romântico ao descolado, o tom é capaz de assumir muitas personalidades dependendo do mobiliário que o acompanha. Além disso, a cor rosa traz uma gostosa sensação de bem-estar e calma e relaxamento nos ambientes. Confira abaixo, algumas ideias de como a cor pode ser usada na decoração!

Com muitas estampas

Neste quarto, a cor rosa cobre as paredes, porta e até o teto, deixando a atmosfera bem aconchegante. A cama com estampa floral e os quadros na parede conferem uma dose de maximalismo à composição estilosa. Para completar, um lustre de metal dourado rouba a cena.

Tom sobre tom

Se está na dúvida sobre como combinar a cor rosa, que tal usar a mesma família de tons? Nesta sala de visual monocromático, o rosa se espalha pelo sofá, tapete, paredes, quadros e até objetos. Versões mais intensas, como o pink e até o vermelho, complementam em detalhes.

Rosa clarinho

Nesta proposta, o rosa vem leve e clarinho, combinado com muita iluminação natural e mobiliário de linhas finas. O piso de madeira aquece o ambiente e as cadeiras de jantar de modelos diferentes trazem ainda mais personalidade para a decoração.

Combinação vibrante

Já imaginou combinar pink e turquesa? Nesta cozinha não faltou estilo com essa dupla. Aqui, uma versão mais intensa da cor rosa e um parede revestida de ladrilhos azuis, acompanhados de pitadas de amarelo no mobiliário vintage.

Corredor cheio de charme

Repare como pintar as paredes e o teto do mesmo tom pode deixar um corredor mais interessante. Na decoração, o mix de peças vintage com outras contemporâneas também adicionam um toque extra de charme por aqui. Que tal?