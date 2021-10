Varandas e terraços de apartamentos para curtir a vista e relaxar

Com a chegada da Primavera e a proximidade do Verão vem também a vontade de aproveitar mais a vida ao ar livre. E dá para ter esse gostinho mesmo morando em apartamento. Varandas e terraços são os lugares ideais para montar um canto de relaxamento, uma área gourmet ou até mesmo o home office. E você ainda aproveita a vista!

Confira, abaixo, uma seleção de varandas e terraços para te inspirar a criar ou redecorar o seu espaço!

Pausa para o relax

Assinado pela arquiteta Amanda Miranda, este terraço foi pensado para ser o canto de relaxamento dos moradores. O espaço amplo permitiu até a instalação de uma hidromassagem. Na decoração, destacam-se as plantas, que deixam o lugar ainda mais agradável, e o tapete colorido. A poltrona de balanço completa a atmosfera descontraída.

Urban jungle na varanda

O designer de interiores Felipe de Almeida criou uma verdadeira urban jungle nesta varanda estreita e alongada. O clima aconchegante foi reforçado pelo forro de madeira no teto, pelos tapetes e as cores neutras do mobiliário. Os móveis, aliás, destacam-se pelo design, com destaque para a clássica e confortável poltrona Mole, de Sergio Rodrigues ao fundo,

Espaço gourmet

Com direito à vista para a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, este terraço foi transformado em um espaço gourmet todo equipado. Com churrasqueira, adega e até TV, o espaço é o ponto de encontro dos moradores e amigos. O pergolado trançado dá um charme extra ao ambiente e ainda cria uma sombra gostosa, sem isolar o sol completamente. Projeto do escritório Beta Arquitetura.

Para apreciar a vista

Com projeto assinado pelo escritório Memoá Arquitetos, esta varanda foi criada para se contemplar a vista do Rio de Janeiro. O fechamento de vidro garante ainda mais versatilidade para o ambiente, que foi decorado como um canto de estar. Repare que a parte de baixo do banco de marcenaria foi transformada em gavetões que servem como espaço de armazenamento.

Pequena e aconchegante

O espaço compacto não foi um problema para os arquitetos do escritório Nop Arquitetura nesta varanda. De um lado, desenharam uma marcenaria compacta com armário, pia e prateleiras. Do outro, instalaram um sofá em balanço que é puro relax! Destaque para a cor dos revestimentos que trazem um visual urbano e contemporâneo para o ambiente.

Estar descolado

A varanda desta apartamento, em São Paulo, foi decorada como uma sala extra. Aqui, o destaque vai para o mobiliário que exibe um design interessante, a exemplo da poltrona de formas arredondadas. O tapete completa o clima de aconchego. Projeto do escritório Sesso & Dalanezi.

Que tal uma rede?

Neste apartamento, assinado pela arquiteta Juliana Faria, a varanda foi integrada à sala, mas nem por isso perdeu sua identidade. O ambiente ganhou uma pequena rede, pendurada no teto, e plantas de vários tamanhos e formatos em vasos. Puro charme!

Clima de spa

Com assinatura do escritório Figueiredo Fischer Arquitetos, este terraço lembra um spa. E foi essa a intenção dos arquitetos! A piscina, revestida com pedras verdes, fica em uma parte elevada do espaço. Para completar a cena, um sofá de alvenaria com almofadas de tramas naturais e um fechamento ripado de madeira que garante privacidade.

Oásis particular

A arquiteta Gabriela Campos garantiu a privacidade dos moradores neste terraço incluindo uma cerca viva no projeto. O verde também contribuiu para o clima de oásis que o ambiente tem, reforço pelas cores clarinhas e texturas naturais.