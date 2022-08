10 vezes em que a cor rosa ficou linda na decoração!

Além de ser uma tendência no universo da decoração, a cor rosa pode ajudar a compor uma atmosfera relaxante no ambiente. Como faz parte da família dos tons quentes é uma opção certeira para quem quer criar um décor aconchegante e pode ser usada em paredes ou em acessórios, como um detalhe pontual. A seguir, confira inspiração de como usar a cor rosa na decoração!

Clima de sossego no quarto

Esse tom rosado é uma boa escolha para quartos. Repare como a cor traz uma atmosfera calma e tranquila e combinado com branco, então, fica ainda mais lindo!

Pano de fundo para a natureza

Plantas, iluminação natural e a cor rosa compõem a fórmula deste banheiro, que parece um oásis. O tom das paredes em uma versão clarinha fez um par harmônico com o verde das folhagens que estão por todos os lados.

Ponto de cor no mobiliário

O Studio 92 desenvolveu um projeto com muito estilo para ser o lar de um jovem casal que comprou seu primeiro apartamento, em São Paulo. Com base neutra, a decoração ganhou toques de cor no mobiliário, a exemplo das cadeiras em tom rosa na sala de jantar.

Cozinha delicada

Os clientes queriam mudar completamente a cara deste apartamento e, por isso, procuraram a arquiteta Ana Toscano. A cozinha, integrada à sala, ganhou armários coloridos na cor rosa e o resultado não poderia ser mais charmoso.

Rosa na sala

Se você está pensando em montar uma gallery wall na sala, que tal pintar a parede ao fundo de rosa? Esse tom mais escuro criou um clima bem aconchegante, sem pesar, já que o sofá é de tom claro.

Cor clara no home office

Você continua em home office ou trabalha no modelo híbrido? Então, que tal pensar em uma cor que lhe traga boas sensações para pintar as paredes do escritório em casa? Aqui, o rosa criou uma atmosfera de calma e tranquilidade, ideal para passar o dia entre reuniões e planilhas.

Paleta contemporânea

Rosa e preto rende uma paleta contemporânea e que foge do óbvio, como é possível ver nesta sala de jantar. Os móveis de linhas simples e formas compactas completam a proposta da decoração.

Corredor de impacto

Este apartamento alugado prova que um lar temporário não precisa ser sem graça. Cheio de cor e personalidade, até o corredor que leva para a área íntima ganhou uma decoração especial, com as paredes e o teto pintados na cor rosa. O projeto é do escritório Pilula Arquitetura .

Backsplash colorido

Este apartamento de 80m2, no Rio de Janeiro, é o refúgio onde uma mãe e seus três filhos pequenos costumam passar temporadas de lazer e descanso. Quando a família comprou o imóvel, a ideia inicial de não investir muito em obra em função de custos e do prazo apertado foi abraçada pela arquiteta Camila Fleck , que encarou a empreitada como um desafio. Na cozinha branca, o backsplash na cor rosa trouxe um charme especial para o décor.

Suavidade no ar

Rosa suave, peças de cobre, madeira clara e piso de terracota compõem a decoração desta cozinha. O resultado é uma atmosfera delicada, com jeito de cozinha antiga, daquelas que ficam na memória de muita gente.