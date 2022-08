Quartos pequenos: 10 boas ideias para aproveitar o espaço

Quarto pequeno não precisa ser sinônimo de aperto e bagunça. É possível criar um ambiente bonito, aconchegante e com tudo no lugar. Prova disso são os quartos que mostramos logo abaixo, assinados por arquitetos e designers de interiores que criaram soluções espertas para aproveitar cada centímetro. Confira!

Quarto integrado

Com apenas 33 m², este studio teve um projeto pensado para ser prático, econômico e que fosse executado com itens prontos. Seguindo esses parâmetros, o escritório Afetto Arquitetura desenhou usou boa parte do mobiliário comprado em grandes mercados, home centers e na internet. No quarto, a cabeceira em L deixa a área da cama mais aconchegante e móveis de linhas finas decoram com charme.

Toque rústico

Para este apartamento de 32 m2, perto da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, os arquitetos Richard de Mattos e Maria Clara de Carvalho, do escritório Pilula Antropofágik, criaram um projeto de estilo industrial. No quarto, a parede da cabeceira ganhou revestimento que lembra tijolinhos e acima da cama, um pequeno armários suspenso. Ao lado, um móvel garimpado funciona como mesa de cabeceira.

Quarto com home office

Assinado pelo Studio Leandro Neves, este quarto pequeno ganhou uma decoração aconchegante com uma paleta de cores charmosa, composta de cinza, vermelho e verde. A cereja do bolo fica por conta do pequeno home office criado entre a cama e o armário.

Aconchego da madeira

Um painel de madeira revestiu a parede deste pequeno quarto, assinado pela designer de interiores Vanessa Soares, do Cotidiano Design, e deixou tudo mais aconchegante. Logo ao lado da cama, a profissional criou um pequeno armário com prateleiras e cabideiros e adicionou um móvel estreito como apoio.

Iluminação esperta

Não tem espaço para mesa de apoio no seu quarto pequeno? Então, copie esta ideia do escritório Sketchlab e instale um pendente bonito ao lado da cama. A luminária faz as vezes de abajur e não ocupa espaço no piso.

Cantinho da beleza

Neste quarto, a arquiteta Débora Vassão aproveitou o espaço entre a cama e a janela para criar um cantinho de beleza para a moradora. um gaveteiro suspenso e um armário espelhado até o teto garantem leveza ao ambiente.

Parede bem aproveitada

Tons de azul trazem uma atmosfera relaxante para este quarto pequeno, assinado pelo arquiteto Gustavo Palma. Para deixar o ambiente ainda mais charmoso, ele instalou prateleiras na parede, ao lado da cama, para que o morador pudesse apoiar livros e objetos de decoração.

Mesa de cabeceira

Tons claros são sempre uma boa escolha para quartos pequenos, pois conferem sensação de amplitude ao ambiente. Neste projeto, criado pelos arquitetos Ana Luisa Cairo e Gustavo Prado, do escritório A+G Arquitetura, as cores neutras trouxeram leveza assim como mesa de cabeceiras com desenho simples e elegante.

Tudo no lugar

Depois de vender um apartamento grande no Leblon e se mudar para a região serrana do Rio durante a pandemia, uma família carioca comprou um apartamento de 30 m2, no mesmo bairro, para ter um pouso na cidade. Entrou em cena o escritório Pilula Antropofágik para transformar o imóvel em um mini loft de estilo camping chic, com pegada urbana. No quarto, eles projetaram uma marcenaria que se transforma em home office e apoio para roupas e calçados.

Muitos armários

Neste quarto pequeno não faltam armários, graças ao projeto da arquiteta Fernanda de la Peña, do escritório Cores Arquitetura, em parceria com a arquiteta Carol Brandes. A dupla criou uma marcenaria que envolve a área da cama, mas com cores claras para garantir leveza.