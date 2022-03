Que tal repaginar sua sala de jantar? Confira 10 ideias lindas!

Não importa o estilo, a sala de jantar merece uma decoração caprichada e aconchegante. Afinal, é nesse ambiente onde fazemos as refeições em família e recebemos os amigos. Nesta seleção de ambiente, confira projetos assinados por profissionais brasileiros, que pensaram cada detalhe para adequar as escolhas ao espaço disponível e também às necessidades dos moradores.

Mesa com ladrilhos

Assinada pelos arquitetos Ricardo Melo e Rodrigo Passos, esta sala de jantar ganhou um clima contemporâneo e descolado graças à mesa com tampo de ladrilhos, assim como o bufê e as cadeiras de metal. A cor verde completa a decoração e aparece nos pendentes e em dois tons nas paredes.

Cadeiras aconchegantes

Formas arredondadas se destacam nesta sala de jantar e trazem sensação de aconchego. O clima intimista é reforçado pelo piso de madeira, o tecido das cadeiras e o verde escuro que colore as paredes. Projeto criado pelo escritório BZP Arquitetura.

Madeira + cimento

Do escritório Spazio Arquitetura, esta sala de jantar tem um interessante mix de materiais. Neste espaço, a madeira e o concreto fazem um contraste de cores e texturas e os pendentes de metal entram para finalizar. O resultado é uma decoração de estilo contemporâneo e descomplicado.

Com paisagem

Os arquitetos do escritório Beta Arquitetura aproveitaram a vista para a copa das árvores para instalar a sala de jantar deste apartamento na área da varanda. A decoração tem clima leve e delicado com um tapete geométrico, mesa de vidro e cadeiras com estrutura de madeira.

Gallery wall

A gallery wall desta sala de jantar, assinada pelos arquitetos Alice Martins e Flavio Butti, atrai todos os olhares. Repare que os quadros foram instalados no meio da parede, sem espaço entre eles, criando um visual inesperado. A mesa de madeira com as cadeiras de palhinha completam a decoração e aquecem visualmente o ambiente.

Jogo de pendentes

Elementos importantes em uma sala de jantar, os pendentes conferem uma iluminação aconchegante e também um visual interessante para o conjunto. Neste projeto, criado pela arquiteta Paula Muller, o jogo de pendentes de diversos tamanhos chama a atenção sobre a mesa. Repare que as peças foram instaladas em alturas diferentes, trazendo ainda mais charme para o ambiente.

Atmosfera natural

Neste projeto do escritório Très Arquitetura, as texturas naturais dialogam entre si para criar uma atmosfera de relaxamento para os moradores. O mobiliário de madeira, com acabamento de couro nas cadeiras, e as cerâmicas sobre a mesa e o aparador compõem uma decoração bem brasileira e aconchegante. O forro e a persiana de madeira completam a cena sem pesar no visual.

Sutilezas nos detalhes

Um clima de suavidade toma conta desta sala de jantar, com projeto assinado pela arquiteta Cristina Côrtes. A profissional escolheu elementos delicados para compôr a decoração, a exemplo do conjunto de pequenos pendentes de vidro com metal dourado e das cadeiras de madeira e palhinha.

Pequena e aconchegante

Esta sala de jantar compacta ganhou uma decoração aconchegante e com muita personalidade, criada pelo escritório Co+Lab Juntos. Os quadros na parede com tema botânico e as plantas conferem um clima refrescante enquanto a madeira do piso e da mesa, um toque de aconchego. Repare que o estofado caramelo das cadeiras é bem parecido com o tom da madeira, o que deixa o visual quase monocromático.

Cores delicadas

Cores delicadas levam um clima refrescante para esta sala de jantar, que tem um charmoso piso estampado. O rosa suave das cadeiras faz uma bela dupla com a madeira clara na mesa e do painel. Para arrematar, dois pendentes com cúpula de algodão adicionam leveza. Projeto do escritório Ricardo Melo e Rodrigo Passos.