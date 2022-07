Decoração eclética: sem medo de apostar nas misturas!

Você quer sair do básico na hora de pensar na decoração de um ambiente da sua casa? Misturar pode ser uma boa ideia. E vale apostar em mix de cores, estampas e estilos para deixar os clichês de lado e criar um ambiente com muita personalidade! Na seleção de ambientes abaixo, mostramos ideias de como fazer essas misturas. Arrisque-se e inspire-se!

Mix de cadeiras

Que tal misturar cadeiras ao redor da mesa de jantar? Aqui, a proposta foi mesclar peças de modelos e cores diferentes, mas repare que todas tem quase a mesma altura. Isso ajuda a criar harmonia visual na composição. Outro ponto de atenção é a enorme luminária japonesa, que entra para dar um toque oriental neste décor cheio de personalidade.

Sem medo de misturar estampas!

Se você gosta de cores e estampas, certamente vai cair de amores por este quarto. Esta é uma ideia para quem não tem medo de misturar. Uma dica é eleger uma paleta com tons que tenham sintonia e usá-la como guia na hora de montar o mix de padrões. A cabeceira listrada ficou um charme sobre o papel de parede com estampa de folhagens.

Rústico x contemporâneo

Continua após a publicidade

Nesta cozinha, a ideia de mistura aparece sutil. Claro e iluminado, o ambiente é um convite para passar bons momentos cozinhando. O forro de madeira deixa tudo mais aconchegante e traz um toque rústico para a decoração. Já a marcenaria de linhas retas compõem um visual minimalista. A ilha central na cor azul, acompanhada de banquetas do mesmo tom, completam o visual de cores suaves.

Perfume retrô

Elementos de estética retrô se misturam a outros de estilo contemporâneo neste banheiro decorado com tons terrosos. O armário, espelho luminárias e revestimento estampado têm cara de antiguinho, enquanto o revestimento da parte superior da parede tem um desenho minimalista. O resultado é uma decoração pra lá de charmosa!

Mix and match

Você já pensou que misturar peças de diferentes estilos pode ser uma atitude sustentável? Isso porque você pode reaproveitar muita coisa ou arrematar peças em feiras e antiquários. Neste ambiente, pontos de azul e as peças de madeira ajudam a criar harmonia.

Antigo e novo

O novo apartamento do arquiteto Francisco Palmeiro é cheio de cores e memórias, o que traz muita personalidade. Ele não se prendeu a um só estilo na hora de decorar e vai do industrial ao boho chic, como você vê nesta sala de jantar. Como as peças da decoração já eram de seu acervo, o arquiteto resolveu investir em novos estofados, marcenaria, serralheria, instalação de luminárias, espelhos e paisagismo. “O fato de eu ser o proprietário me deu total liberdade no processo de criação. Anteriormente, o imóvel era um espaço convencional, compartimentado. Atualmente, é uma residência diferente, com circulação e muita personalidade”, define.