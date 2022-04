Apartamento alugado é colorido e cheio de boas ideias

Este apartamento alugado prova que um lar temporário não precisa ser sem graça. Cheio de cor e personalidade, este apê de 80 m², no Leblon, Rio de Janeiro, é o lugar onde vive a advogada Daniele Chaves e sua cachorrinha Carmem Dolores.

Antes de achar o imóvel, a moradora estava em dúvida se queria continuar no Rio pelos próximos anos ou se buscava um endereço mais próximo dos dois filhos, que vivem em outra cidade. Mas, quando se decidiu, chamou os arquitetos Richard de Mattos e Maria Clara de Carvalho, sócios do escritório Pílula Antropofágik Arquitetura, de quem é amiga e já acompanhava o trabalho há anos.

“Quando a Dani nos procurou, a ideia foi encontrar um imóvel legal para alugar, assim ela ganharia tempo e se organizaria com mais calma. Como ela pretende passar no máximo um a dois anos por ali, nossa sugestão foi investir em mobiliário solto, de qualidade, e fazer o mínimo de intervenções na obra civil. Assim, boa parte do investimento feito poderá ser aproveitado quando ela decidir se mudar para outra cidade”, explica Richard.

Depois que o apartamento foi alugado, o ponto de partida foi a sala na cor verde — um pedido da moradora que adora cultivar plantas em casa e já tinha visto um outro projeto da dupla nessa mesma paleta. Já a decoração, tem vários itens afetivos com peças que a moradora já tinha. “Aproveitamos móveis lindos de família, como a cristaleira, o baú embaixo da TV e a mesa de jantar. As plantas e adornos também já pertenciam à cliente”, revela Richard.

“Como a maioria dos móveis aproveitados tem uma base de madeira, o verde casou super bem e fizemos uso disso para a escolha de outras peças, como o sofá com detalhes em couro marrom envelhecido, por exemplo”, acrescenta Maria Clara. O tom rosa nos rodapés da sala segue até o hall íntimo, onde vira protagonista ao transformar um cômodo de passagem em uma divertida galeria para expor quadros e fotos.

Continua após a publicidade

Multifuncional, o home office também é usado também como quarto de hóspedes e lá destaca-se a estampa de zebra nos armários, que surgiu de uma brincadeira: “a cliente tinha pedido um plano de fundo para suas lives, mas ali ficava um armário antigo. Demos a ideia de adesivar o armário e, ao mesmo tempo, avistamos uma blusa de zebrinha pendurada na porta. Propusemos a zebra como quem não quer nada e ela adorou a ideia!”, diverte-se a arquiteta.

O quarto principal, por sua vez, apresenta uma atmosfera aconchegante, em um subtom do verde usado na sala de estar. Com uma proposta monocromática, todas as paredes, portas, teto e armários foram pintados na mesma cor. “Essa caixa monocromática pode até assustar num primeiro momento, mas a sensação é muito gostosa! Para quebrar a monotonia, investimos em uma roupa de cama supercolorida”, explica o Richard.

Já a cozinha original do imóvel contava com armários antigos, dos quais a proprietária não queria se desfazer. A dupla, então, propôs adesivá-los. Para complementar, foi feita a marcenaria em freijó que envolve a geladeira. Por fim, no banheiro, foram inseridos um espelho-camarim em cima da bancada e um nicho em mármore carrara na área de banho, ambos de sobrepor, para não danificar a estrutura original do imóvel e para a moradora poder levar quando fizer a mudança.