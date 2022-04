Banheiros coloridos: veja ideias para sair do básico na hora da reforma!

Depois de anos em que os tons neutros reinaram absolutos no universo da decoração, atualmente as paletas coloridas estão em alta. E elas estão em todos os ambientes da casa, inclusive no banheiro.

A indústria de revestimentos, louças e metais segue essa tendência e facilitam a vida de quem quer ter um banheiro colorido, oferecendo opções de tons variados. Se você sonha com um banheiro que foge do tradicional branco, confira a seleção de projetos a seguir!

Os arquitetos do escritório Ao Cubo Arquitetura escolheram um revestimento de parede no tom azul turquesa para colorir este banheiro. No piso e na bancada, a cor branca cria uma base neutra e a madeira de tom médico na marcenaria garante um clima aconchegante. Repare que a luz natural que entra pelo teto valoriza a paleta.

Assinado pelo escritório Hoearquitetura, este banheiro espaçoso ganhou um painel de ladrilhos com estampa geométrica. O revestimento trouxe ainda mais estilo ao espaço, que tem ares de sala de banho, e a cor verde combinou perfeitamente com o visual amadeirado do piso e dos outros elementos que compõem a decoração.

Um clima de suavidade invadiu este banheiro, com projeto da arquiteta Paula Muller. A profissional escolheu pequenos ladrilhos hexagonais na cor rosa para revestir todas as paredes. O espelho amplo revela que o mesmo revestimento foi usado no nicho dentro do boxe, criando unidade visual no ambiente. Os elementos brancos e amadeirados completam a paleta.

Neste banheiro, a cor entrou na marcenaria. O tom escolhido pelos profissionais do escritório Páprica Arquitetura foi um azul fechado, que dá um ar contemporâneo ao espaço. Repare que dentro dos puxadores aparece a lâmina de madeira, fazendo um bonito contraste. No restante do espaço, tons neutros deixam a marcenaria em destaque.

Em vez de revestimentos, a pintura de parede traz cor a este banheiro, assinado pela arquiteta Fernanda de la Peña, do escritório Cores Arquitetura. A profissional escolheu um tom de azul real, bem aceso, para contrastar com o branco. A madeira clara da estante também compõem a paleta.

Neste banheiro, assinado pela designer de interiores Shirlei Proença, a parede meio a meio foi criada com revestimentos do tipo subway tiles nas cores rosa e branco. Mas, para criar um visual diferente do trivial os azulejos foram assentados na vertical, o que ajuda a criar sensação de amplitude no banheiro pequeno. Elementos nas cores cinza e preto completam o projeto e conferem um toque contemporâneo.