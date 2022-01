10 ideias para organizar quadros na parede

Tem uma parede sem nada aí na sua casa? Que tal transformá-la em uma gallery wall? Montar um arranjo de quadros na parede é um jeito de trazer mais personalidade para a decoração. E, saiba, que além de quadros, você pode pendurar objetos e até plantas.

Além disso, não existem muitas regras para o alinhamento e o mais importante é que tudo fique harmônico aos seus olhos. Para te inspirar, preparamos uma seleção de ambientes com ideias variadas para você organizar seus quadros na parede. Veja a seguir!

Fundo rosa

Nesta sala, a parede pintada de rosa deixa a gallery wall ainda mais charmosa. Os quadros são de tamanhos variados e ocupam a porção superior da parede, acima do sofá. Repare que não há um alinhamento específico, deixam a composição em aberto para a chegada de novas molduras.

A parede toda

Decorar a parede com quadros pode ser uma boa alternativa também para a sala de jantar. Aqui, as molduras são simples e em tons neutros, assim como a paleta dos quadros e pôsteres. Repare que eles ocupam quase toda a extensão da parede, deixando duas pequenas faixas livres acima e abaixo.

Mix vintage

A parede desta escada recebeu uma pintura bicolor em tom sobre tom e um arranjo de quadros e passou a ser protagonista do ambiente. Repare que a gallery wall conta com vários objetos de prata com o mesmo estilo vintage das molduras dos quadros.

Acima do sofá

Não sabe o que colocar na parede onde o sofá está encostado? Inspire-se nesta composição de quadros, que exibe tons claros e temas variados. Repare que os quadros começaram a ser pendurados bem acima do encosto do sofá.

Tamanhos variados

Continua após a publicidade

Tem dúvidas sobre como alinhar? Nesta proposta, a composição dos quadros ocupam a área de um retângulo que acompanha o formato da mesa de jantar. Dentro da área do retângulo, há vários quadros de tamanhos diversos.

Parede bicolor

Aqui, a parede foi pintada até a metade com um tom que está em alta na decoração: um amarelo queimado. Os quadros se espalham por toda a pare superior da parede, deixando a parte debaixo para os móveis. Na composição, espelhos, objetos e molduras variadas garantem um charme extra ao décor.

Mistura charmosa

Bem delicado, este mix de quadros trouxe um ar despretensioso à sala. Não há regras aqui: o alinhamento é livre e as molduras, temas e estilos são bem variados. Repare que há certa harmonia na paleta de cores fazendo um link direto com os móveis do ambiente.

Toque étnico

Pratos, esculturas e quadros com molduras bem trabalhadas compõem esta gallery wall em uma sala de jantar. O resultado é um décor com ar étnico e um jeito interessante de como combinar diversos tipos de materiais e cores.

Preto e branco

Você também pode apostar no clássico preto e branco quando for planejar sua composição de quadros na parede. Aqui, um exemplo de como pode ficar bonito com fotos, obras de arte e pôsteres de vários tamanhos.

Atmosfera boho

Nesta sala de estilo boho, o arranjo de quadros é simples, combinando molduras grandes e formatos variados. Repare que as cores das obras combinam com a decoração, principalmente o sofá.