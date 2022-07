Que tal um toque de azul na decoração? Veja 10 ideias de como usar a cor!

A cor azul é uma das que figuram nas paletas de tendências no universo da decoração. Considerado um tom versátil, é fácil de combinar com vários outros — dos mais quentes aos frios. E, além de deixar os ambientes mais estilosos e cheios de personalidade, a cor azul é capaz de criar uma atmosfera de paz e serenidade.

Quer incluir a cor na decoração da sua casa? Então, veja a seleção que preparamos logo abaixo e inspire-se em várias ideias de combinações com azul!

Cozinha monocromática

Uma inspiração linda de cozinha azul para quem está pensando em reformar o ambiente. Desenho minimalista na marcenaria, tom sobre tom entre móveis e revestimentos de parede e piso de granilite — outra tendência bem charmosa!

Destaque na sala

A moradora deste apartamento tem personalidade forte, adora cores marcantes e preza pela claridade. O destaque fica para a estante em um tom de azul intenso, que é protagonista na sala de estar. “O projeto tem uma suíte confortável, com varanda, um escritório e mais dois closets. Uma sala ampla dividida em três ambientes, todos integrados”, comenta Felipe Carolo, autor do projeto.

Azul com amarelo

Nesta cozinha, uma paleta inusitada: azul claro com amarelo vibrante. Para completar, revestimentos na cor cinza criam uma base neutra. O resultado é uma decoração cheia de energia e personalidade.

Sofá curvo na sala

O desejo do morador deste apartamento para o projeto de reforma era ter espaço para receber os amigos, iluminação natural e um sofá azul. E foi isso que o arquiteto Gustavo Palma providenciou. “Fiz algumas mudanças no layout entregue pela construtora, como a retirada de um dos dormitórios. Essas modificações possibilitaram a ampliação da sala para receber o sofá curvo azul de 3 metros”, conta o profissional.

Tom sobre tom

Neste quarto, o tom azul colore quase tudo — da roupa de cama às paredes e à cabeceira —, resultando em um tom sobre tom cheio de estilo. Repare que a variedade de texturas deixam as nuances em evidência e trazem ainda mais charme para a decoração.

Cozinha contemporânea

Como os clientes se identificam muito com o estilo e os projetos do escritório Up3 Arquitetura, em grande parte inspirados na estética escandinava, eles pediram para manter esse estilo que tem base em cores sóbrias, madeira clara, design minimalista e cor nos detalhes. Assim, a cozinha ganhou armário azuis, numa versão mais fechada. Ao fundo, a parede de ripado branco completam o visual.

Porta azul

Esta porta de entrada é um charme só com a pintura azul. O décor ganhou um ar navy com o toque de vermelho ao fundo. Uma bela inspiração para você dar um up no seu hall de entrada. Que tal?

Serenidade no quarto

Do escritório Sinta Arquitetura, este quarto ganhou uma atmosfera calma e tranquila com a pintura de parede na cor azul. O tom puxa para o acinzentado e inspirou também a escolha da roupa de cama. Junto com a madeira clara, as cores compõem uma paleta suave e natural.

Azul no estilo industrial

Do escritório Base Arquitetura, o projeto deste apartamento de estilo industrial integrou a cozinha e a sala. Um dos principais destaques é a parede de tijolinhos originais, que foi uma surpresa descoberta durante a obra. Os arquitetos decidiram, então, incorporá-la ao projeto, com todo seu charme e também suas imperfeições, e incluíram a cor azul nos armários.

Azul do piso ao teto

Este hall de entrada poderoso ganhou ares de casulo com a pintura da cor azul nas paredes e no teto. A poltrona na cor amarela ganha destaque e traz ainda mais charme para a decoração.