13 ideias para deixar o seu home office mais confortável e bonito

Como anda seu espaço de trabalho e estudos em casa? Por mais que algumas empresas já tenham voltado à rotina presencial, muita gente deve ter um esquema híbrido daqui pra frente. Além disso, o home office é uma tendência que vinha despontando antes da pandemia e já era uma realidade para algumas pessoas.

Por isso, ter um escritório em casa tornou-se necessário para garantir uma rotina saudável, produtiva e (por que não?) cheia de estilo. Pensando nisso, fizemos uma seleção de ambientes com várias ideias de aproveitamento de espaço, cores e organização para você se inspirar e reproduzir aí onde você mora. Confira!

Perto da janela

Neste projeto, o home office foi feito em uma estrutura de marcenaria e acomodado em um nicho da parede. A ideia resulta em um espaço prático, bem organizado (com bastante prateleiras) e ainda com um gostoso clima de bem-estar, já que fica próximo a uma entrada de luz natural.

Visual natural

Criar um visual natural no seu espaço de trabalho pode ser uma boa estratégia. Isso porque a natureza traz bem-estar e ajuda a gente a relaxar, além de reduzir a ansiedade. Por isso, este ambiente é uma ótima inspiração. Madeira clara, plantas em diversas alturas e parede pintada na cor verde formam um combo agradável.

Amplo e organizado

Neste projeto da arquiteta Kika Tiengo, o escritório ganhou um belo projeto de marcenaria, que a aproveita bem a horizontalidade do espaço. Repare que há muitas gavetas e armários, mas o visual é leve, graça aos puxadores esculpidos na própria madeira. Além disso, a cor verde trouxe ainda mais graça ao espaço, junto com o tapete rosa.

Pequeno e charmoso

Caso você não tenha um espaço exclusivo para o home office na sua casa, há maneiras de incorporá-lo em algum ambiente, como na sala, por exemplo. Aqui, uma ideia simples e charmosa, com uma pequena estrutura de madeira clara, instalada na parede ao lado do sofá.

Um nicho no quarto

Outra ideia para aproveitar o espaço e criar um canto de trabalho é este projeto da designer de interiores Marianne Evennou. Aqui, o home office foi instalado em um nicho entre um armário e outro dentro do quarto. A pintura azul trouxe ainda mais charme ao ambiente e as prateleiras altas garantiram espaço para os livros, mas sem atrapalhar quem senta na cadeira.

Leve e colorido

A arquiteta Tatiane Waileman usou cores suaves e alegres e uma marcenaria de desenho sutil para criar um home office para a sua mãe. O resultado é um ambiente leve e inspirador, com nichos abertos e fechados, instalados na parte alta da parede.

Inspiração botânica

Neste home office, a inspiração veio da natureza. Temas botânicos estampam pôsteres e pequenos quadros, enquanto o mobiliário mescla peças de madeira e metal, trazendo um toque industrial ao ambiente.

Envolto em um biombo

Para garantir certa privacidade em um espaço integrado, esta escrivaninha foi envolta em um biombo. Pode ser uma boa solução para quem divide a casa com mais gente e não tem um ambiente reservado somente para o escritório.

Com papel de parede ao fundo

O papel de parede pode ser um truque fácil e rápido para trazer mais estilo ao espaço do home office. Aqui a estampa escolhida foi a floral, com algumas folhagens e fundo claro, o que trouxe delicadeza ao espaço. Para seguir no mesmo mood suave, os móveis têm um desenho de linhas finas e elegantes.

Marcenaria bem pensada

Aqui, o espaço de trabalho foi resolvido em uma única peça de marcenaria, que pode, inclusive, mudar de lugar na casa porque não é presa na parede. A escrivaninha sai de uma estante alta cheia de nichos, onde podem ser guardados livros e objetos do dia a dia.

Uma cor para trazer alegria

Se você já tem um home office instalado em casa, mas quer dar uma cara nova a ela, que tal adicionar um pouco de cor nas paredes? Neste ambiente, o azul turquesa foi o tom escolhido e trouxe uma boa dose de alegria e inspiração.

Toque retrô

Bem charmoso, este home office tem certo ar retrô graça ao design do mobiliário e da luminária. Outro detalhe interessante aqui, é a pintura azul que cobre só a metade da parede, criando um visual cheio de estilo. Repare que a prateleira foi instalada bem na emenda entre o azul e o branco.

Urban jungle

E para quem ama plantas, aqui vai um home office urban jungle, com verde por todos os lados. Para criar um ambiente assim, aposte em vasos maiores no chão e menores sobre a mesa e em prateleiras.