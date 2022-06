Dia dos Namorados: confira os melhores presentes para cada signo

Com o Dia dos Namorados se aproximando, os casais começam a correr atrás de presentes para celebrar a data. Porém, mesmo estando com alguém há muito tempo, sempre surge a dúvida sobre como podemos surpreender a pessoa amada. Se você está se sentindo sem criatividade — ou já esgotou todas as ideias nos anos anteriores —, que tal recorrer à astrologia?

Não é novidade que os signos dizem muito sobre a nossa personalidade e gostos pessoais. Portanto, levar isso em consideração pode nos ajudar bastante a escolher uma ótima surpresa. “Se você souber onde a Vênus se encontra no mapa astral da pessoa, melhor ainda. Afinal, este é o planeta do amor e possui muita influência nos relacionamentos”, indica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

A seguir, a especialista dá as melhores dicas de presentes para cada signo. Preparadxs?

Áries (de 21 de março a 20 de abril)

De acordo com Yara, os arianos são regidos por Marte, e por isso, possuem uma personalidade bem forte. Para surpreendê-los, aposte em atividades ou esportes radicais: “Salte de paraquedas ou faça um raft de casal. Eles vão amar essa programação porque odeiam cair na mesmice e viver uma rotina eterna”, explica.

Touro (de 21 de abril a 20 de maio)

Você já deve ter adivinhado o que agrada os taurinos: um jantar especial. “Tirar um bom proveito de todos os prazeres da vida é algo natural para quem é de Touro. Estamos falando de pessoas muito sensoriais, que são facilmente conquistadas com comidas e bebidas”, afirma Yara. Portanto, a astróloga revela que surpreender o(a) parceiro(a) com uma refeição bem trabalhada — acompanhada de bons drinks — é sucesso garantido.

Relacionadas Cozinha 21 receitas para um jantar romântico em casa

Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)

Os geminianos são regidos por Mercúrio — planeta da comunicação. Portanto, nada mais justo do que surpreendê-los com passeios culturais que rendam uma boa conversa: “Pode ser uma ida ao museu, cinema ou teatro. O importante é fazer algo que gere bastante assunto para os dois”, esclarece. Segundo Yara, atividades intelectuais de forma geral têm bastante apelo para quem é de Gêmeos, pois eles amam estimular a própria inteligência.

Relacionadas CASA CLAUDIA Exposição revela a arquitetura e a vida da população ribeirinha do Pará

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

Para Yara, a melhor forma de presentear os cancerianos é os tirando de suas zonas de conforto. Por serem extremamente caseiros — e amarem a rotina —, faça o caminho oposto: “A surpresa ideal é uma escapada para o motel. Não é sobre luxo, e sim, diversão”, afirma. Assim que escolher um local que combine com os dois, se jogue na experiência. “Quem é de Câncer se doa por completo, porque é o que o coração manda fazer. Todo dia será propício para uma comemoração”, reitera a astróloga.

Relacionadas Amor e Sexo Os 6 melhores quartos de motéis para apimentar a relação

Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)

Não é novidade que os leoninos adoram se sentir adorados e importantes. Por isso, a melhor forma de presenteá-los é organizando algo especial e inovador. “Leão não é fã de planejamento. Esse signo gosta de ver que vocês pensaram neles antes de qualquer coisa. Por pertencerem ao elemento do fogo, são bastante passionais e luxuosos. Portanto, siga essa linha de raciocínio. Se a surpresa envolver drinks, melhor ainda”, indica Vieira.

Continua após a publicidade

Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro)

Se quiser agradar um virginiano de verdade, aposte em algo simples. Isso porque, segundo Yara, este signo não gosta de grandes surpresas: “São pessoas metódicas, adoram tudo muito bem feito, e de preferência do jeito delas”, esclarece.

Portanto, não faça algo muito grandioso ou espalhafatoso: o importante é apenas passar a mensagem de que você pensou nelas.

Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)

Quando falamos sobre flertes e romantismo, lembramos automaticamente dos librianos. “Para que se sintam bem, o ideal é preparar uma noite confortável em casa. Você pode optar entre algo sexy ou apenas um filme agradável à dois. Tudo vai depender do humor do casal no dia. Porém, essa surpresa não tem erro quando falamos de Libra”, pontua.

Relacionadas Sua Vida 9 receitas de sexo para uma noite diferente e muito excitante

Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpianos estão entre os signos mais fogosos do zodíaco: sim ou claro? De acordo com Yara, surpreendê-los com brinquedos sexuais é um tiro certeiro: “Eles amam ter novas experiências sexuais. Portanto, compre sex toys para deixar o relacionamento mais quente e cheio de novidades”, aconselha.

Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)

Se estiver com um(a) sagitariano(a), não tenha dúvidas: o melhor presente para eles é uma viagem. “O signo de Sagitário ama aventuras e sempre quer viver novidades. A surpresa perfeita é viajar. Basta escolher um lugar inédito. Será uma oportunidade de criar novas memórias afetivas à dois”, diz a astróloga.

Relacionadas Estilo de Vida Nove destinos no Brasil para recarregar as energias em 2022

Capricórnio (de 22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os capricornianos demoram para se entregar, e quando isso acontece, eles desejam se sentir extremamente desejados e valorizados. Portanto, você vai ter que trabalhar para agradar esse signo: “Não pense em presentes caros, pois eles serão esquecidos rapidamente. Aposte no combo completo: jantar, presente e uma noite inovadora. Capricórnio prefere gestos cheios de boas intenções, pois prestam muita atenção aos detalhes.”

Aquário (de 21 de janeiro a 18 de fevereiro)

No caso dos aquarianos, a astróloga recomenda uma ida ao Escape Hotel, jogo em que as pessoas precisam encontrar pistas e respostas para achar a saída de um determinado ambiente. “Aquário gosta de se envolver no pensamento filosófico, conversar, criticar e aprender cada vez mais com suas vidas. Quando se trata de uma questão histórica e social, eles sempre têm suas próprias opiniões ou estão dispostos a ouvir coisas que não conhecem para que possam aprender mais. O debate é algo que as agrada.”

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

Yara aponta que os piscianos ficam extremamente alegres com a possibilidade de receberem presentes. Portanto, aproveite isso para instigá-los. Comente sobre uma possível surpresa e vá dando dicas para potencializar a empolgação no Dia dos Namorados. “Recomendo uma caça ao tesouro na data. Que tal deixar alguns pedaços de papel com dicas para encontrar o presente? Eles com certeza vão adorar.”