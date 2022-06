Restaurantes em São Paulo para celebrar o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, celebrado no próximo domingo, 12 de junho, está chegando e merece uma celebração especial! Um presente ou jantar em casa é sempre válido, mas uma refeição fora tem seu valor, não é mesmo? ensando nisso, separamos um roteiro de restaurantes em São Paulo que vão oferecer um cardápio especial para a data. A boa notícia é que tem opções de preços variados e também para gostos diferentes, de comida japonesa, passando por culinária italiana clássica ao romântico fondue. Confira:

Bistrot de Paris

O chef Alain Poletto preparou um menu degustação de 5 tempos com o melhor da gastronomia de bistrot. Os pratos também podem ser servidos com uma harmonização de vinhos especialmente planejada para a data. O cardápio estará disponível no jantar de domingo (12 de junho) somente com reservas e pagamento adiantado. Valor do menu: R$ 390; valor da harmonização: R$ 298.

Confeitaria Dama

Em comemoração pelo Dia dos Namorados, a Confeitaria Dama realiza um menu de jantar especial nos dias 10, 11 e 12 de junho, na unidade de Pinheiros. O cardápio inclui fondue de queijo Atalaia, baguete de fermentação natural, fondue de chocolate belga ou caramelo, dois acompanhamentos (frutas, mini palmier, mini cookies, sablé de limão ou bolacha champgne) e um vinho tinto ou branco. Os acompanhamentos têm direito a repetição. Preço por casal: R$ 385 (serviço de 10% cobrado à parte).

Palácio Tangará

O hotel em São Paulo preparou experiências gastronômicas assinadas pelo chef francês Jean-Georges Vongerichten nos dois restaurantes do local – ou ainda na própria suíte do casal. Os pacotes incluem ainda exclusivos kits de presente, com demaquilante, lápis de olho e máscara para cílios da Lancôme, espumante personalizado do Palácio Tangará e buquê de flores no apartamento para completar o clima de romance. Para os casais que buscam uma experiência de fine dining, há a opção de pacote com jantar no restaurante Tangará Jean-Georges, com menu degustação em cinco tempos e duas taças de champagne Ruinart. A experiência completa pode ser reservada por valores a partir de R$ 8.040 nos dias 10 e 11 de junho e R$ 7.340 no dia 12.

Eataly

Os restaurantes do complexo trarão menus especiais para o fim de semana de Dia dos Namorados disponíveis para almoço e jantar nos dias 11 e 12 de junho. O Tarttoria Italia apresenta menu pelo valor de R$ 290 com uma entrada de Tábua de Frios (mortadela, salame, prosciutto e choux recheada com creme de queijo), as opções de pratos principais de Pesce, Patate e Zenzero (peixe em crosta de amêndoas, purê de batatas e molho de gengibre) ou Gnocchi Al Ragu Di Salsiccia Gratinatie (gnocchi de batata com ragu de linguiça gratinado) e a sobremesa Mille Fogli Pistacchioe Crema (mil folhas de creme confeiteiro e creme de pistache). Além disso, a partir do dia 6 de junho, o Eataly realiza a venda do Gnochhi Tricolore no restaurante Pasta&Pizza, que terá todo lucro revertido para a ONG Casa Chama, instituição que atua em prol da comunidade trans. A campanha contará com ativações no mercado do complexo com 30% off em chocolates e espumantes nos dias 10,11 e 12 de junho e a venda da romântica pizza em formato de coração (R$ 68).

Fasano

Sob o comando do chef Lucas Gozzani, o restaurante Fasano traz três opções de menu como sugestão para o jantar do dia 12, foram elaborados três menus diferentes para os apreciadores de frutos do mar, de carne e de massas. O menu Mare (R$ 385) oferece, depois de um tartar de atum com aspargos como entrada, um robalo ao forno com azeitonas, tomates e batatas; para finalizar, o tradicional tiramisù da casa (torta italiana com mascarpone, cacau, vinho marsala e café). O menu Carne (R$ 450) começa com uma burrata com presunto de Parma, tomate-cereja e focaccia, que antecede o prato principal, o stracotto de wagyu assado ao próprio molho com creme de queijo minas e batata; a sobremesa é uma apetitosa maçã glaceada, recheada de creme de baunilha com crumble de chocolate. Quem optar pelo menu Pasta (R$ 385) vai saborear um gnocchi com camarão, tomate-cereja, pesto e guanciale para começar e, depois, um risoto de açafrão com ragu de costela; a sobremesa é um mil-folhas com creme pâtisserie.

Parigi

Comandado pelo chef Eric Berland, o Dia dos Namorados no Parigi também será comemorado com um menu exclusivo, disponível durante o jantar. Para a entrada, um tartar de atum com carpaccio de tomate e caviar de limão (R$ 117); como prato principal, um camarão ao champagne (R$ 233) e, para finalizar a experiência, um soufflé de chocolate com sorvete de creme (R$ 56).

Cuia

A chef Bel Coelho traz um menu fechado especial para o jantar do Dia dos Namorados, que acontece no dia 11 de junho no Cuia, seu restaurante localizado dentro da livraria Megafauna, no térreo do Copan. O menu de três tempos será oferecido em dois horários, às 19h e 21h30, a R$ 210 por pessoa ou R$ 370 com harmonização de vinhos. O cardápio para a ocasião traz: couvert de pão de fermentação natural, salada de cogumelos grelhadas e avelãs crocantes e vinagrete de tucupi; robalo com molho de castanhas e pupunha assada; café especial coado com 2 queijos e brasileiros e geleia de frutas nativas e pavlova de figo e abacate com creme de baunilha do cerrado. Preferencialmente apenas com reservas pelo email eventos@cuiacafe.com.br ou pelo WhatsApp 11 97617-9154.

Mila

No domingo, 12 de junho, o restaurante abre excepcionalmente para o jantar com um cardápio exclusivo criado pelo chef Pedro Pineda. O menu de seis tempos (R$ 395, para duas pessoas) mescla pratos inéditos e clássicos da osteria. Para brindar a data, a sommelière Camila Ciganda selecionou seis rótulos de vinho de diferentes partes do mundo – a harmonização de todas as etapas da refeição sai a R$ 350 para duas pessoas. No menu, opções como carpaccio de melancia, polenta frita, ostras, wantan de alcachofra, Chateaubriand de Wagyu, fudge de chocolate e muito mais – há ainda a opção de menu vegano. Para o Dia dos Namorados, o restaurante vai funcionar apenas com reserva e pagamento adiantado – o contato pode ser feito via WhatsApp no (11) 2925-8442.

Terraço Itália

O famoso restaurante italiano e cartão-postal da cidade é conhecido por sediar pedidos de noivado, casamento e renovação de votos e sua atmosfera contribui para jantares a dois. Este ano, o Terraço Itália terá duas noites para comemorar a data com menus do chef Pasquale Mancini: sábado, dia 11 de junho, e domingo, dia 12. Os jantares são servidos na Sala Nobre e na Sala São Paulo, no 41º andar, com valores a partir de R$ 1 816 o casal. Além disso, há ainda a opção de incluir um vôo panorâmico em helicóptero, sobrevoando 20 pontos turísticos da cidade e contando sua história e curiosidades. Os valores partem de R$ 6.990 o casal.

Bacalhau, Vinho & Cia

A paella é protagonista do menu do Dia dos Namorados no Bacalhau, Vinho & Cia. O menu custa R$ 320 e inclui entradinhas, como minibolinhos de bacalhau e cogumelos às natas, prato principal e duas taças de Cava Espanhola. A paella espanhola será servida em quatro diferentes versões, como à Valenciana (frango, linguiça curada e bacon, com frutos do mar), à Mariñera (peixes, fruto do mar e caldinha de lagosta), a de Bacalhau (postas do pescado e frutos do mar) e a Vegetariana ou da Horta (feita com legumes variados). O menu especial estará disponível nas duas casas, na Barra Funda e Itaim, e será servido no sábado, dia 11 de junho, a partir das 19h30.

Des Cucina

Para o Dia dos Namorados, o chef Sergio França preparou pratos especiais que podem ser conferidos nos dias 11 e 12/06, no almoço e jantar. De entrada, aspargo com camarão e queijo emmental gratinado (R$ 79). Já entre os principais, gnocchi de ricota fresca e espinafre recheado com queijo gorgonzola ao sugo (R$ 72), polvo ao leito de abobrinha italiana e arroz negro (R$ 152), entre outros pratos. Já para a sobremesa, o chef sugere uma torta cremosa de chocolate com amendoim e calda de maracujá (R$ 35).

Aguzzo Cucina

O restaurante elaborou um menu completo e fechado para a data nas três unidades e estendendo para os dias, 10, 11 e 12 de junho. O menu inclui quatro tempo com entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa para duas pessoas em preço fechado de R$ 550, não incluindo couvert, serviços e bebidas. Também, há opção mais completa de menu com harmonização por R$ 790, inclui duas taças de espumantes e uma garrafa de vinho italiano. A reserva é imprescindível e só será realizada mediante depósito antecipado.

Aima

O restaurante japonês localizado no Shopping Iguatemi apresenta uma culinária que equilibra receitas quentes e frias e com pilares baseados na cultura japonesa. Para a data, oferece um menu para duas pessoas harmonizado com garrafa de espumante Moet & Chandon: Carpaccio Aima; Sashimi de Vieira; Sashimi de Barriga de Salmão; dupla Jyo de Ovo de Codorna; dupla Niguiri de Robalo com Karasumi e Shisso; dupla Niguiri de Atum; dupla Niguiri Wagyu com Foie Gras e dupla Niguiri de Centolla. O menu para duas pessoas sai por R$ 820.

Piselli

O restauranteur Juscelino Pereira selecionou um menu especial para servir em todas as unidades do Piselli. No Piselli Jardins e Piselli Sud, o menu completo inclui entrada, prato principal e sobremesa por um valor de R$ 325 por pessoa. Já no Piselli Boa Vista, no centro de São Paulo, é possível desfrutar os melhores pratos da casa em um menu fechado por R$ 280 por pessoa que contempla entrada, prato principal e sobremesa. Os apaixonados ainda ganham uma taça de espumante cortesia de boas-vindas.

Mercearia do Conde

A restauratrice Maddalena Stasi preparou um menu estará disponível de sexta a domingo no almoço e no jantar (10, 11 e 12 de junho). Para começar, a sugestão são os rolinhos de pato com molho de tamarindo (R$ 54). Já nos principais, está o carrê de cordeiro com molho aromático de vinho, gratin de batatas e alcachofras e vagens à provençal (R$ 125). Para uma opção mais leve, a pedida é o atum selado com molho agridoce de laranja, mousseline de raízes com hortelã e fios de legumes (R$ 98), e para os vegetarianos a pedida são as trouxinhas de chèvre com salteado de shiitake e aspargos (R$ 86). De sobremesa, torta ganache de chocolate belga e caramelo com flor de sal (R$ 38).

Trattoria Fasano

Para começar, uma salada verde com brie e figo caramelizado (R$ 78); depois, três opções de prato principal: risoto de camarão e pistache (R$ 155), frutos do mar grelhados e tagliolini com tinta de lula na manteiga de ervas (R$ 174) ou medalhão com cogumelo porcini e batata gratinada (R$ 160). Na sobremesa, uma tartelete de cheesecake com creme de limão e gel de mel (R$ 42).

Gero Panini

As quatro unidades do Gero Panini: Itaim Bibi, Shopping Cidade Jardim, Shops Jardins e Catarina Fashion Outlet também entraram no clima da celebração dos namorados e preparam dois cardápios para a ocasião. O primeiro é composto por uma burrata com legumes grelhados, seguido de uma pasta Alla Vodka que leva molho de tomate apimentado e vodka spicy e finaliza com o brownie com sorte de creme. R$ 156 por pessoa. O segundo menu tem como entrada a bruschetta de parma e brie, o panini de presunto cru com queijo brie, alface e tomate e encerra a experiência com o clássico tiramisù R$ 150 por pessoa. É recomendado fazer reserva antecipada nos restaurantes pelo telefone ou através do site Fasano pelo aplicativo TagMe.

Nena Cocina

O cardápio especial para a data será oferecido entre 10 e 12 de junho, no almoço e jantar, pelo valor fechado de R$ 420 o casal. Entre as entradas, opções de tapas de camarão e jamón, jamón e figo, pão de azeite e camarão pistola na parrilla com jamón serrano e mais. Já nos principais, tagliata de filet mignon trufada com aspargos; tonarelli ao pomodoro e burrata, entre outros. De sobremesa, a casa prepara uma massa de crepe recheada com doce de leite e frutas ou com brigadeiro de chocolate belga e uva, acompanhado de sorvete de creme e finalizado com açúcar caramelizado. O jantar inclui ainda 1 garrafa de vinho.

Maremonti Trattoria & Pizza

A casa destaca para a data o Gnocchi Maremonti (nhoque de batata recheado com queijo brie e gratinado ao forno), harmonizado com o vinho tinto Rosso Maremonti. Para complementar, o restaurante recomenda o Calamaretti con Verdure Croccanti (lula empanada com legumes crocantes – R$ 62) como entrada. Já para a sobremesa, o clássico Tiramisú do Maremonti (torta italiana de mascarpone e café – R$ 32).

Cór Gastronomia

Localizada no Alto de Pinheiros, a casa oferece, nos dias 10, 11 e 12 de junho, um menu com assinatura do chef Renzo Garibaldi e execução do chef Matheus Fernandes. Para iniciar a degustação, o restaurante sugere o vinagrete de polvo (R$ 49). O ossobuco braseado, com purê de abóbora, gengibre e pangratatto (farofa temperada), é opção de prato principal (R$ 100). Como sobremesa, a combinação de frutas grelhadas com caramelo de abacaxi, suspiro de chocolate com sorvete de leite e azeite de hortelã (R$34). O menu completo sai por R$ 170.

Casa Ueda

O chef Eric Ueda sugere dois menus para os casais que desejam aproveitar a data. O primeiro (R$ 250 – 02 pessoas), dividido entre entrada, principal e sobremesa, conta com minicombo composto por Takoyaki – famoso bolinho redondo japonês com textura de panqueca; Tempurá e Yakitoris – espetinhos preparados direto na brasa com sabores da estação. Já para o principal, combinado com 24 peças selecionadas especialmente para a data pelo chef. Como sobremesa, cheesecake de morango preparada na casa. Se optar por algo mais personalizado, a pedida é o Omakase Especial dos Namorados (R$ 380). Na experiência, que acontece no balcão, o chef prepara peça por peça com iguarias selecionadas na frente do comensal. Neste dia, a casa funcionará exclusivamente por reserva.

Chef Erick Jacquin

Président: O restaurante francês do chef Erick Jacquin traz menu degustação com 1 garrafa de Moët Chandon, incluindo entre as etapas amuse-bouche; pequena sopa de abóbora e cenoura aromatizada com hortelã e ovas de mujol; ravioli de lagostim com ouriço e emulsão de laranja; lagosta à moda Armoricaine flambada com conhaque; mousse de linguado com leite de nozes de coco e couve-flor, caviar Kaviari Kristal; trou normand; sorbet de pêra willians; filet de boeuf aux morilles e brioches com trufa negra; degustação de sobremesa surpresa. Ao final, café e petit four. Cada pessoa será presenteada com 1 caixa de macaron e 1 Moët Chandon Baby. O valor é de R$ 1.450 por pessoa e inclui soft drink e música ao vivo. Não inclui bebida alcóolica, serviço e estacionamento. Reservas pelo (11) 99729-8418 (WhatsApp).

Lvtetia: O restaurante italiano do chef Erick Jacquin traz um menu especial para a data que inclui carpaccio duo de salmão com bottarga; vieira grelhada com tagliatelle, vodca e caviar; risoto com pato confitado e porcini com emulsão de trufa negra; e sobremesa crocante de frutas vermelhas com sorvete de pistache; finalizando com café e petit four (R$ 445 por pessoa, inclui 1 Moët Chandon Baby para quem comemorar com uma garrafa inteira). Não inclui serviço, bebidas e estacionamento. O Bar Privé do Vaticano, localizado no Lvtetia, tem reservas disponíveis a partir das 21h (sábado, 11; e domingo 12/06), incluindo 1 garrafa de champagne, DJ e música ao vivo. Valor de R$ 1.400, mesa para duas pessoas.

Ça-Va: No bistrô do chef Erick Jacquin, o cardápio inclui carpaccio de salmão defumado com blinis e aspargos; filé de namorado ao molho champagne com minilegumes; e rosbife com champignon fresco ao molho de trufa negra. Para a sobremesa, panna cotta com frutas vermelhas. Inclui petit four e café. R$ 295 por pessoa, não inclui bebidas. Serviço e estacionamento à parte. Reservas pelo (11) 2574-0968 (WhatsApp).

Buteco do Jacquin: O cardápio exclusivo para o jantar do final de semana dos Namorados inclui entre as opções de entrada uma salada de queijo de cabra com amêndoas e mel ou carpaccio à moda Bergamo; para prato principal salmão rôti com tagliatelle ao molho de champagne ou filé com molho de mostarda e batata gratinada cremosa. E de sobremesa, a receita original do petit gâteau. R$ 180 por pessoa, inclui 1 caipirinha por pessoa. Demais bebidas, serviço e estacionamento à parte. Reservas pelo (11) 91185-2437 (WhatsApp).

Templo da Carne

Além do cardápio principal, o restaurante sugere para a data um menu no jantar válido do dia 7 ao dia 11 de junho. O menu criado para duas pessoas no restaurante inclui: linguiça de Lombo; b ombom do alcatra ou bife de chorizo; palmito pupunha; churros com sorvete de doce de leite para a sobremesa e, para acompanhar, duas taças de espumante com taças personalizadas de brinde. Valor por casal: R$ 260.

Varal 87 Steakhouse

A casa oferece um cardápio de cortes grelhados na parrilla, no fogo de chão e no varal de defumados. O chef Helder Justo, que comanda a cozinha, elaborou para a data um menu completo de pratos pelo valor de R$ 299,87 o casal, excetuando bebidas, válido para os dias 10, 11 – (das 12 às 23h) e 12 de junho (das 12 às 22h) – no almoço e jantar. O menu inclui pratos como burrata com tapenate de azeitona e pesto de manjericão, risoto de frutos do mar, esfera de chocolate, entre outros.

DoRo Gastronomia

Comandada pelo chef Matheus Buosi, a casa apresenta um menu exclusivo dividido em três tempos. De entrada, burrata da casa com vinagrete de manga e pão de fermentação natural; bruschetta italiana com tomates italianos, parmesão e brotos de manjericão; ou ainda salada de Folhas acompanhada de parmesão, redução de balsâmico com mel e farofa de castanhas. De prato principal, Ancho Suíno do Chef, com purê de batata doce e farofa de pão; a Pescada com Risoto de limão siciliano; ou ainda o tradicional Capeletti ao Molho de Gorgonzola com pistaches torrados e redução de balsâmico e amoras. Para fechar o menu, a sobremesa pode ser a Mousse de Chocolate Belga com praliné de amêndoas ou a Panna Cotta com calda de frutas vermelhas. O valor do menu completo é de R$ 350/casal (taxa de serviço e bebidas não inclusas).

Empório Manuel

Na entrada, o cliente poderá escolher entre um raviole de vitelo com champignons e fondue de parmesão ou um pequeno risotto de limão com vieiras e emulsão de trufas. Já no prato principal, as opções são o entre os camarões assados ao molho de champagne e caviar e o carrê de cordeiro em crosta de ervas frescas ao próprio molho aligot. Para a sobremesa, serão oferecidos morangos flambados com Grand Marnier e sorvete de baunilha ou souflê de chocolate com sorvete de baunilha. O menu fechado inclui entrada, prato principal, sobremesa e drink por um valor de R$ 248 por pessoa.

Kitchin

O restaurante lança um menu especial harmonizado (R$ 840) com espumante Moet & Chandon para duas pessoas, somente na unidade do shopping JK. Inclui: Tataki Misto, Sashimi de Barriga de Salmão, Sashimi de Polvo, Sashimi de Atum, 1/2 Ebiten Especial, Shisso Atum Spicy, dupla Niguiri de Vieira, dupla Niguiri de Bijupirá com mel trufado, dupla Niguiri de Barriga de Salmão Especial, dupla Jyo de Ovo de Codorna, dupla Jyo de Atum com Foie Gras. De sobremesa, brigadeiro de colher. Há opção sem harmonização por R$ 460.