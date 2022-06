Presentes de Dia dos Namorados para quem ama música

Seu par ama música? Então que tal dar um presente relacionado a esta paixão neste Dia dos Namorados? Para acertar na escolha e demonstrar todo o seu carinho, reunimos opções bem interessantes para quem é movido pelo som – das vitrolas que também fazem a vez de objetos de decoração, aos álbuns mais aclamados de todos os tempos! Confira:

1) Caixa de som Bluetooth JBL GO: R$197,90

2) Série Clássicos em Vinil – Cartola, 1976: R$139,41

3) Vitrola Chrome Sand com Usb e Bluetooth: R$429,00

4) Série Clássicos Em Vinil – Gal Costa: R$139,41

5) Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune: R$189,00

6) AirPods Max: R$5.191,99

7) Belchior, Box 6 CDs, Tudo Outra Vez: R$112,41

8) Bose SoundLink Flex Bluetooth: R$1.500,00

9) Disco de vinil Abbey Road Anniversary: R$269,00

10) Vitrola Chrome Light Blue com USB e Bluetooth: R$489,00

11) Lp Vinil Queen – Live in Budapest 1986: R$: 179,10

12) Violão elétrico Folk, Tonante: R$863,77

13) Vinil The Dark Side Of The Moon, Pink Floyd: R$269,44

14) Kit Toca-Discos Audio com Fone de Ouvido: R$2.499,00

15) Série Clássicos em Vinil, Marisa Monte, Infinito Particular: R$150,00

16) Disco de Vinil, Adele 21: R$191,49

