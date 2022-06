28 presentes por até 150 reais para o dia dos namorados

O Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho, e a data é uma oportunidade perfeita para mostrar o amor, afeto e carinho pela pessoa que está ao nosso lado. Uma ótima escolha é presentear com algo que ela se identifique e goste. Afinal, nada melhor do que uma lembrança que seja útil e repleta de significados, não é mesmo? No entanto, isso não significa se endividar: para agradar sem pesar no bolso, separamos 28 sugestões, como lingeries, perfumes e livros por até 150 reais.

Confira:

1- Presente Natura Humor Masculino, R$124,90. Compre aqui

2- Presente Natura Ekos Saboaria Maracujá, R$36,90. Compre aqui

3- Rotina Primavera Flor de Cerejeira, R$141,00. Compre aqui

4- Presente 300km Max Turbo Avon, R$74,90. Compre aqui

5- Composição Lavanda Especial, R$96,00. Compre aqui

6- Presente Lov | U Superespecial, R$129,90. Compre aqui

7- Presente Imari Corset Avon, R$82,90. Compre aqui

Livros

1- Pessoas normais, por Sally Rooney, R$27,99. Compre aqui

2- Orgulho e Preconceito, por Jane Austen, R$13,41. Compre aqui

3- Americanah, por Chimamanda Ngozi, R$58,32. Compre aqui

4- O ano do pensamento mágico, por Joan Didion, R$25,55. Compre aqui

5- Box O conto da aia, R$109,90. Compre aqui

6- Pequena coreografia do adeus, por Aline Bei, R$39,10. Compre aqui

7- É fácil matar, por Agatha Christie, R$22,49. Compre aqui

8- O sol é para todos, por Harper Lee, R$40,85. Compre aqui

Lingeries

1- Sutiã Triangulo rendado Hot preto, R$139,90. Compre aqui

2- Calcinha Hot Pant rendada So Hot preto, R$99,90. Compre aqui

3- Body sem manga Gogo Vermelho, R$99,90. Compre aqui

Makes

1- Gloss Lipglass MAC Stranger Things, R$129,00. Compre aqui

2- Paleta Multifuncional Mariana Saad By Océane, R$135,00. Compre aqui

3- Mini Blush em pó Benefit, R$119,00. Compre aqui

Bebidas

1- Kit Portada + 2 Taças na Caixa de Presente, R$149,90. Compre aqui

2- Kit Expedicion Reserve Carmenere + Saca-Rolhas + Sacola de Presente, R$79,90. Compre aqui

3- Vodka Absolut 1L, R$79,90. Compre aqui

4- Whisky Johnnie Walker Red Label 750ml, R$64,90. Compre aqui

5- Sake Yauemon Junmai Karakuchi, R$96,90. Compre aqui