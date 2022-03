Os 6 melhores quartos de motéis para apimentar a relação

A rotina se torna exaustiva com o passar do tempo e não tem nada melhor do que uma noite extraordinária para renovar as energias. E, acredite, os motéis podem ser a escolha perfeita para trazer aquele toque de inovação e apomentar a relação.

Seja para uma noite especial a dois ou até para fazer uma festa no final de semana com as amigas, os quartos de motéis já contam com piscinas, tetos que abrem, hidromassagem, BDSM, suítes temáticas e tudo o que a criatividade permite.

Confira:

1. Lush Spa Splash – Lush Motel

A suíte Spa Splash é a verdadeira suíte dos sonhos, com uma piscina privativa e aquecida dentro do ambiente, a atmosfera do lugar é perfeita para mergulhar na experiência. Além de uma hidromassagem e sauna, você ainda pode observar as estrelas pelo teto solar.

O espaço de 75 m² conta com uma cascata, adega climatizada de vinhos, ducha dupla, TV, frigobar, entre outros. De sexta, sábado e domingo o período de 4 horas sai por R$648

2. Suíte Cinquenta Tons – Opium Motel

O Opium Motel oferece essa suíte temática inspirada no filme Cinquenta Tons de Cinza. O site explica que o ambiente é “intensamente sedutor e erótico” e perfeito para casais “que desejam viver novas experiências, momentos únicos, surpreendentes e que desejam fugir totalmente da rotina”. O quarto conta com um “X” com algemas de couro, canais eróticos e outros elementos para incrementar a noite. O período de 3 horas é R$204.

3. Suíte Bali – Harmony Motel

O Harmony Motel oferece quartos com temática asiática e diversos elementos decorativos. A suíte Bali com colchão massageador é uma opção perfeita para relaxar e dar um upgrade na noite especial. O pernoite sai por R$299,70 e o espaço ainda conta com 2 canais eróticos, mídia com playlist musical, piscina com teto solar, sauna seca e uma TV 42.

4. Suíte Lounge Piscina – Studio A Motel

O Studio A Motel oferece essa suíte premium com um lounge de piscina privativa, além de uma hidromassagem, sauna e duchas. O espaço sofisticado também oferece canais eróticos, espelhos e café da manhã e pizzas em planos acima de 4 horas. O período de 4h sai por R$459,99.

5. Suíte Morango – Apple Motel

A suíte Morango do Apple Motel conta com uma cascata na piscina exclusiva e o ambiente perfeito para momentos picantes. O quarto oferece ainda uma hidromassagem com cromoterapia, opções de canais eróticos em uma smart TV 50″. A suíte duplex também tem café da manhã e o período de 3 horas sai por R$279.

6. Suíte Mansão – Motel Caribe

Essa suíte é perfeita para fazer uma festa com a galera ou aproveitar uma noite de puro luxo a dois. O espaço conta com 2 banheiros, canais eróticos, camas king size, estrutura para festas, mesa de bilhar, uma piscina gigante aquecida, sauna, sofá de couro, teto solar duplo e spa. O período de 12 horas fica R$885.