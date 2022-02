Se tem uma coisa que ficou clara para todo mundo durante a pandemia foi a importância de cuidar da saúde mental e física. E, depois de um bom tempo sem conseguir nem sair de casa, viajar se tornou mais que um desejo: uma meta dentro do planejamento do ano. Ao menos é o que indica o estudo feito pelo Booking.com: 79% dos entrevistados concordam que a prática de conhecer outro lugar ajuda a refrescar a mente. Entre os brasileiros, 54% acreditam que se sentir revigorado é uma consequência de se desconectar da loucura do dia a dia e 44% dizem que fazer uma atividade fora da rotina já ajuda a relaxar. A seguir, uma lista com nove destinos no Brasil para recarregar as energias em 2022:

Chapada dos Veadeiros (GO)

Quem já foi sabe o quanto esse lugar transforma os turistas de dentro para fora. Se a natureza, alguma coisa na água, as pessoas locais, as paisagens ou tudo isso junto, não dá para explicar. A dica mesmo é aproveitar as trilhas a pé para respirar o ar puro e admirar os biomas que ali coexistem.

Praia da Pipa (RN)

Pode parecer uma indicação “batida”, afinal, a exuberância das praias do Rio Grande do Norte são de conhecimento geral, mas o que muitos não sabem é que você pode curtir todo esse visual sobre rodas. Aproveite os 20 km de trilha na Praia da Pipa para andar de mountain bike, curtir a vista e até ver tartarugas marinhas.

Lençóis Maranhenses (MA)

Alguém aí pediu um oásis? O Parque Nacional é repleto de dunas de areia branca que escondem lagoas de tirar o fôlego. Impossível não tirar uns minutinhos para tentar absorver tudo o que essa paisagem te fornece. De quebra, ainda rende ótimas fotos para o álbum de viagem.

Foz do Iguaçu (PR)

Quem disse que meditar e fazer ioga são as únicas opções para quem quer uma viagem de bem-estar? Nada disso! Há quem relaxe bastante praticando esportes com certa adrenalina, como andar de caiaque nas águas revoltas da região de Foz do Iguaçu.

Fernando de Noronha (PE)

Viajar para uma ilha já é, automaticamente, uma garantia de isolamento do “mundo real”. Nada melhor, então, que aproveitar o rico bioma marinho de Fernando de Noronha praticando mergulhos responsáveis para ver de pertinho as espécies marinhas, os corais preservados e até embarcações naufragadas. E não para por aí: para os fãs do surfe, o arquipélago oferece ótimas ondas.

Pantanal (MT)

Outra sugestão para quem encontra paz no silêncio e na conexão com a natureza é a observação da vida selvagem. No Pantanal, não faltam opções de ecoturismo para você curtir a paisagem rica.

Paraty (RJ)

Uma cidade histórica é uma cidade histórica, não é mesmo? Apesar de ser bastante conhecida por suas casinhas coloridas e ruas de paralelepípedo, Paraty é também um ótimo destino para curtir de barco. Faça o passeio pela Praia da Lula e Praia de Santa Rita, e curta o som do mar de pertinho. Segundo a pesquisa da Booking.com, 86% dos brasileiros concordam que ver as ondas é um remédio instantâneo para melhorar o humor. E tem como discordar?

Florianópolis (SC)

Agora se você é do time que curte as ondas de corpo e alma, não deixe de conhecer as belas praias de Florianópolis. A Praia da Joaquina, por exemplo, é palco constante de campeonatos de surfe, mas existem outras opções, como a Praia do Campeche – ótima para quem também pratica kitesurf.

Gramado (RS)

Caso você não seja muito fã de calor, sal e sol, fique de olho no parque temático de Gramado. São mais de 8 mil m² destinados a esportes de neve – sim, isso mesmo! Esqui, snowboard e patinação no gelo estão inclusos nessa experiência.