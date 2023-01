Descubra os melhores amuletos para atrair proteção e prosperidade em 2023

Além dos banhos de ervas, rituais mágicos e uso de velas, há outra forma de garantir que seu 2023 seja um dos melhores anos possíveis: a adoção de amuletos. E olha: eles não são novidades, tá? De acordo com Juliana Viveiros, espiritualista na iQuilíbrio, estes artefatos são utilizados há milhares de anos como objetos capazes de nos proteger contra energias negativas. “Os antigos egípcios foram os grandes precursores nesta área. Além disso, há relatos que o filósofo romano Plínio, o Velho usava objetos com o intuito de atrair sorte”, revela.

Por que os amuletos dão certo?

Para Juliana, todo amuleto é eficaz a partir do momento em que depositamos uma certa quantidade de fé nele. “Existem rituais para fazê-los, e também é possível adquiri-los prontos com alguém de confiança. Contudo, a existência da crença e um objetivo claro é o que dá poder ao objeto, os transformando em pontos energéticos concentrados”, explica a espiritualista do iQuilíbrio.

Relacionadas Astrologia 12 sinais de que você está recebendo ataques energéticos ou espirituais

Melhores amuletos para o ambiente de trabalho

Vamos começar indicando amuletos para o ambiente de trabalho. Por ser um local energeticamente denso, que contém competição, estresse e demandas excessivas, é importante tentar se proteger destas vibrações negativas. Para isso, Juliana Viveiros indica:

Mão de Fátima

Hamsá

Pimenta

Olho Grego

“Além de afastarem energias densas, eles também nos protegem contra a inveja e o mau olhado. Não existe um amuleto melhor ou pior: tudo vai depender de sua fé para escolher o que combina melhor com você”, esclarece.

Amuletos para atrair a alma gêmea

Juliana aponta que os cristais representam a melhor forma de conseguir atrair o amor e o romance. E qual é o mais indicado? Segundo a especialista, o quartzo rosa: “Você pode transformá-lo num amuleto ao usá-lo como colar, pulseira ou brinco. Vale tudo”, diz.

“Agora, além do amuleto, eu sempre indico que a pessoa que esteja buscando o amor apele para simpatias, rituais de atração e limpeza energética amorosa. Existem simples ações que alinham as nossas energias para o amor”, ressalta.

Continua após a publicidade

Relacionadas Astrologia 5 simpatias poderosas para afastar a energia do ex e superar o término

Amuleto para riqueza e prosperidade

De acordo com a espiritualista, a atração de riqueza e prosperidade demanda uma conexão com os ensinamentos orientais. “É possível adquirir uma imagem de Buda, o sino da felicidade ou até mesmo o Kaeru, que é aquele ‘sapinho da fortuna’”, aconselha Juliana.

Amuletos para melhorar a saúde

Juliana indica confeccionar o nosso próprio amuleto, colocando cristais, ervas e objetos que nos remetam à saúde. Além disso, o famoso “olho grego”, amado por quem busca proteção contra a inveja, também é indicado nestes casos.

Amuletos para potencializar a espiritualidade

Para isso, basta recorrer aos objetos que conversem com o seu tipo de fé ou religião. “Existem pessoas que acreditam na cruz, terço, cristais, guias, pêndulos, espelhos, entre outros. Não existe certo ou errado, todos são válidos. Novamente: tudo vai depender da fé que você deposita e a forma em que abrimos o nosso coração na hora de nos aproximar da espiritualidade”, pontua.

Amuleto contra a inveja

Novamente, o olho grego é indicado para quem está precisando se proteger contra a inveja. Segundo Viveiros, outras alternativas são:

Árvore da vida

Pimenta

Trevo da sorte

Sal grosso

Cruz

O significado por trás dos amuletos mais famosos

Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, complementa explicando que o crucifixo, além de ser um símbolo forte do cristianismo, também mantém a aura benevolente. Por outro lado, a “Árvore da vida” está associada à beleza e a estética.

“O ‘olho grego’ esbanja estilo e se tornou comum entre as bijuterias, já que, historicamente, acredita-se que a beleza repele as coisas más. E por fim, há o ‘Trevo de quatro folhas’, que atrai a sorte e é provavelmente o amuleto mais popular de todos. Contudo, não precisa ser da planta trevo. Existem vários pingentes com o formato dele que são bem bonitos e funcionam”, conclui Yara.