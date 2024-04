14 projetos de cozinha com marcenaria provençal para se inspirar

A marcenaria de estilo provençal na decoração é uma abordagem que busca recriar o charme rústico e elegante das casas de campo da região francesa da Provence. Originado no século 17 e 18, este estilo é conhecido por sua atmosfera leve, romântica e campestre.

As características distintivas do estilo provençal incluem o uso de cores claras e suaves, mobiliário vintage e com detalhes esculpidos ou entalhados, estampas florais e elementos naturais. No geral, é caracterizado por sua simplicidade elegante e atmosfera acolhedora e convidativa, que evoca o encanto da vida no campo francês.

Atualmente, o estilo tem sido revisitado e transformado em tendência de arquitetura e decoração que apropria-se principalmente das cozinhas. No Brasil, com um toque tropical, ganha as cores azul e verde com frequência.

Inspire-se em 14 cozinhas que apostaram no ar bucólico francês do estilo provençal

1) O desenho da marcenaria com as molduras proporciona um clima mais bucólico com ares de casa de fazenda. Neste projeto assinado pela arquiteta Beatriz Quinelato, as duas geladeiras e a máquina de lavar louça foram embutidas para que os armários criassem um cenário único.

2) A cozinha foi concebida para atender ao desejo da cliente que adora receber visitas e cozinhar. Ampla e funcional, foi meticulosamente projetada pela arquiteta Danyela Corrêa para oferecer um generoso espaço de armazenamento, além de uma bancada funcional com espaço de apoio.

A fusão de estilos é evidente nos armários no estilo provençal, onde foram incorporadas molduras que remetem a este estilo mais clássico, porém com materiais contemporâneos – com destaque para a bancada em lâmina sintetizada Calacatta Gold.

3) Essa cozinha foi inspirada na calmaria do oceano, isso porque o dono do apartamento é apaixonado por navios e pelo mar. Para criar essa atmosfera, as arquitetas Mari Bittencourt e Deborah Tommaso, do escritório Ma.Dê Arquitetura, optaram pelas molduras provençais para trazer detalhes mais clássicos e acabamento refinado, mas ainda assim dando um toque contemporâneo com os tons escolhidos.

A opção pelas molduras foi pela sensação de aconchego proporcionada pelo detalhe, um sentimento de tranquilidade semelhante a ir à praia somente para ver o mar.

4) Na reforma orquestrada pelo Estúdio Pluri, a cozinha recebeu marcenaria com molduras no estilo provençal nas cores branco e freijó. Uma combinação com ares de fazenda.

5) Para criar atmosfera acolhedora e charmosa, encontrada no estilo provençal, o time do escritório Memoá Arquitetos projetou a cozinha com muitos detalhes ornamentados, como as linhas retas que formam molduras decorativas.

O cinza mantém a sobriedade das tradicionais cozinhas provençais e dá destaque a madeira clara dos armários superiores.

6) A marcenaria já existente foi aproveitada e ganhou mais dois módulos após a reforma do PB Arquitetura. As cores também foram alteradas e se tornaram protagonistas do décor. O nicho na extremidade esquerda é um cantinho para os temperos do dia a dia.

Já a bancada de madeira pode ser usada no preparo de alimentos e para refeições rápidas, além de ser um material resistente e caloroso. Tudo isso sem esquecer a integração com a sala de jantar para criar o clima de confraternização na casa.

7) Com um mobiliário azul vigoroso, os armários de acabamento laqueado trazem um detalhamento muito especial nas portas e gavetas desta cozinha provençal, arrematada com os puxadores-concha.

No planejamento inteligente da marcenaria, realizado pela arquiteta Ana Rozenblit, do escritório Spaço Interior, todos os eletrodomésticos foram embutidos.

8) Com amplos puxadores dourados e uma marcenaria azul claro que transmite tranquilidade e serenidade, o projeto dessa cozinha, assinado pela arquiteta Mari Milani, transmite a paz característica dos projetos campestres para um apartamento da capital paulista.

Com amplas gavetas e uma marcenaria inteligente, todos os utensílios ficam bem organizados e a ilha central é ideal para deixar o trabalho mais prático e até para refeições rápidas.

9) Com o estilo provençal, a cozinha, idealizada pelo escritório Arqventura, ganha o charme romântico e rústico tão característico desse movimento.

Nesse sentido, foram utilizados móveis de madeira clara, com detalhes de ferro fundido, serralheria e puxadores em formato de botão, que remetem ao estilo campestre.

10) Na cozinha assinada pela arquiteta Ana Toscano, a tonalidade verde bambu dos armários fica em total harmonia com a madeira freijó, a bancada branca e os revestimentos. “Uma cor forte mas ao mesmo tempo não cansativa”, explica Ana.

Algumas portas receberam molduras e frisos, dando um charme a mais para a marcenaria.

11) Assinada pelo escritório Lilutz, a bancada da cozinha foi ampliada para criar um maior espaço de apoio. Uma tampa foi projetada para camuflar a cuba no mesmo material da bancada.

12) Após a reforma assinada pela arquiteta Karen Pisacane, a cozinha deste apartamento ganhou mais iluminação natural. No mobiliário, a profissional optou por armários claros de estilo provençal.

13) A cozinha provençal foi planejada pelo escritório Natalia Salla Arquitetura, com uma marcenaria personalizada com acabamento refinado e linhas retas.

Além do verde e os puxadores cromados, chama atenção a bancada generosa que comporta o cooktop e as banquetas.

14) No projeto do escritório Go Up Arquitetura, a cozinha não recebeu alteração estrutural, mas seu estilo foi completamente modificado. Todos os acabamentos foram trocados, e os móveis de MDF ganharam a cor verde Mint, palhinha e ares provençal. Apenas a bancada em quartzo cinza foi mantida.

