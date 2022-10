10 palavras e frases “amaldiçoadas” que você deve eliminar da rotina

Você já parou para pensar nas coisas que diz diariamente? Pode parecer exagero, mas as nossas palavras carregam um enorme poder de encantamento. Sim, você leu certo. De acordo com o tarólogo e espiritualista Victor Valentim (@bosquedosgnomos), o verbo ‘encantar’ nada mais é do que usar a sua voz — ou canto — para alguma finalidade. Sem sombra de dúvidas, nos encantamos todos os dias.

“Dentro da magia, afirmamos que o poder da palavra está no verbo. Até mesmo na Bíblia existe uma passagem sobre Deus criar o mundo a partir do verbo. Portanto, tudo o que falamos e projetamos emana algo. Isso pode ser muito bom, mas também bastante destrutivo”, alerta o especialista.

Tenha cuidado com as palavras

Por isso, Victor afirma que escolher as palavras certas diariamente funciona como uma espécie de terapia. “Devemos tomar cuidado com o conteúdo de nossas falas, pois elas atraem tanto vibrações incríveis quanto muitas energias ruins”, explica.

A atenção deve ser ainda maior ao dizermos coisas sobre nós mesmos: “Quando nos olhamos no espelho e afirmamos que estamos feios, isso se transforma numa maldição. Acho importante ressaltar que existem dois tipos de palavras ditas: a maldição — que vem do mal dizer — e o bendizer — que seria a benção ou até mesmo o benzimento.”

Como usar as palavras a seu favor

Por mais que a sua autoestima não esteja fortalecida o suficiente para acreditar em elogios, tente diariamente ser a pessoa que emana afirmações positivas em frente ao espelho. “Precisamos falar bem de nós mesmos. Por exemplo: mesmo quando não nos sentimos capazes o suficiente para fazer algo, é necessário nos incentivarmos, trabalhar essa energia”, reitera Victor.

O tarólogo revela que é possível comprovar o impacto das palavras no dia a dia: “Pegue dois potinhos de arroz ou dois vasos de planta. Dê elogios para um e xingue o outro. Você perceberá que isso gera vibrações diferentes, trazendo impactos visualmente nítidos.” Aliás, até mesmo os bichos de estimação são impactados pelo o que dizemos.

Outro ponto importante: o especialista revela que há um conceito chamado “memórias da parede”. Ele explica que, resumidamente, as paredes de onde moramos conseguem captar a energia de todas as palavras, acontecimentos e incidentes que permeiam o ambiente. Dito isso, uma casa repleta de brigas e discussões possui uma grande tendência a ser um local desgastante, estressante e desconfortável.

Elogiar o próximo é importante

Tudo pulsa energia, pois projetamos o que falamos. Por isso, Victor Valentim recomenda sempre tentarmos elogiar o próximo, especialmente em tempos polarizantes como o que estamos vivendo atualmente. “Você é o reflexo de quem está ao seu redor. Pense nas raízes de uma árvore: assim como elas, tudo o que falamos ecoa em alguma parte de nossas vidas”, declara.

Levando isso em consideração, não é uma surpresa que criticar os outros nem sempre é uma boa ideia. “Muitas vezes o apontamento é apenas uma forma de mascarar aquilo que não gostamos em nós mesmos.”

Palavras e frases para eliminar do dia a dia

Agora está na hora de entender quais são as “piores” palavras e frases para se manter no dia a dia. Vale lembrar que, acima de tudo, a entonação e intenção que colocamos nos termos é o que realmente dá poder às declarações.

Palavrões

Pode soar como moralismo, mas não é. “Por mais que não seja proibido, é interessante evitar falar tantos palavrões, pois eles atraem más vibrações. É bom explodir, mas tente fazer isso de uma forma menos destrutiva”, recomenda.

Victor indica um exercício: no banho, mentalize toda a raiva que está sentindo (seja lá do que for) e, logo em seguida, imagine essa fúria escorrendo para o ralo. Com isso, evitamos que a nossa boca se torne um “arco e flecha”, onde usamos as pessoas ou até nós mesmos como alvos.

Frases autodepreciativas

“Eu sou um idiota”

“Não faço nada certo”

“Sou imprestável”

“Estou sempre errado”

“Eu não me sinto preparado para x coisa”

Para o espiritualista, todas essas frases ocasionam uma espécie de bola de neve emocional. Além de reduzir a autoestima, isso também aproxima pessoas que irão “confirmar” tais pensamentos negativos. “Não são os outros que estão te infernizando, pois geramos um campo de proteção a partir do momento que não aceitamos tudo o que dizem para nós.”

Palavras malditas nos colocam para baixo

No fim das contas, palavras malditas consistem em tudo aquilo que nos inspira um sentimento de inferioridade. “Por mais que nos sintamos menos que o outro, diga o contrário. Essa é a graça da lei da atração. E não menos importante: tome cuidado com o excesso de reclamações. Sem saber, acabamos amaldiçoando a nossa própria vida”, finaliza.

A seguir, confira mais algumas frases que devem ser evitadas no dia a dia:

“Nada dá certo”

“Sinto que não vou conseguir”

“Uma energia ruim me atrapalha”

“Tal pessoa é uma maldita”

“Que maldição”