Entenda o significado de cada cor de vela e como usá-las

Acender velas em rituais de espiritualidade ou magia é uma prática que atravessa milênios. E engana-se quem pensa que o objeto serve apenas como mera decoração mística: o elemento fogo presente nas velas é capaz de transmutar as energias que nos cercam com o intuito de concretizar nossos desejos.

Mas claro, acendê-la e deixá-la jogada no canto do quarto não trará nenhum tipo de resultado. Ao recorrer às velas, devemos ter intenções bem claras. Por isso, as cores desses instrumentos mágicos podem ser bastante úteis.

“Na bruxaria, cada cor vai trabalhar um ponto específico da vida. Já em terreiros de umbanda ou candomblé, as tonalidades estarão relacionadas a certos orixás [energias da natureza] ou guias. E aí vai de cada pessoa definir qual conexão fará. Mas claro, existem alguns significados aceitos universalmente”, explica Pam Ribeiro, colunista de astrologia em CLAUDIA e criadora da página @abruxapreta no Instagram.

A seguir, você confere o significado de cada cor e como utilizar a energia das velas da melhor maneira:

A importância do fogo

Antes de tudo, é importante compreender que o fogo traz a energia da criação e movimento para as nossas vidas. De acordo com Pam, isso favorece a concretização de objetivos no plano material — que é onde estamos.

“Esse elemento está intimamente ligado à intuição, nos fazendo olhar para os assuntos que precisam ser aprimorados. Sem sombra de dúvidas, o fogo carrega o poder de nos tirar daquela estagnação”, esclarece.

Vela branca

A cor branca é a “carta coringa” das velas, pois serve para praticamente todas as demandas. Contudo, a astróloga explica que a maior força desta tonalidade é a transmissão de paz e harmonia. “Ela nos acalma, inspira paciência e promove tranquilidade. De todas as velas, é a mais fácil de trabalhar, pois traz essa energia passiva.”

Vela preta

A vela preta é símbolo de banimento e proteção. “Quando você estiver sentindo que precisa cortar algo em sua vida, recorra a ela”, indica a astróloga. Segundo a especialista, essa tonalidade oferece limpezas energéticas profundas numa intensidade superior às outras cores.

Para saber quando optar por uma faxina espiritual hardcore, Pam recomenda prestar atenção aos sinais concedidos pelo próprio corpo: “Quando estamos nos sentindo pesadas, sobrecarregadas e destruídas, é o momento de acender a vela preta.”

Vela vermelha

Diferente do que muitos pensam, a vela vermelha não é a mais recomendada para atrair o amor. “Essa cor é melhor para questões relacionadas à paixão. Aqui estamos falando sobre atração, tesão e energia sexual”, esclarece a criadora da página A Bruxa Preta.

Aliás, para quem está procurando dar aquele up no clima da relação, essa é a melhor tonalidade. Além disso, o vermelho também ativa o amor próprio e o empoderamento, tendo grande importância em processos de autoestima.

Vela amarela

Agora, se você quer fazer aquele dinheirinho, a vela amarela é a mais recomendada. Pam explica que a cor trabalha no campo material, dando um “gás” nos aspectos profissionais e financeiros de nosso cotidiano.

Vela laranja

Já a vela laranja é aconselhável quando precisamos de mais criatividade e empolgação no dia a dia. “É incrível para quem trabalha com artes. Na astrologia, relacionamos essa cor com o Sol, que revitaliza as nossas forças”, afirma Ribeiro.

Vela azul

A vela azul serve para aqueles momentos em que passamos por uma confusão mental. “Sempre indico para quem está prestando vestibular ou algum concurso, porque dá aquela acalmada na mente, de forma geral.”

Vela verde

Na magia astrológica, o verde está relacionado ao amor, já que esta é a cor do planeta Vênus. Não há nada de errado em fazer essas e outras associações. Porém, universalmente, a vela verde está conectada à cura e bem-estar físico.

“A umbanda conecta esta vela a Oxóssi, que é o orixá das matas, plantas e natureza — elementos que possuem um grande potencial curativo”, diz a astróloga.

Vela rosa

Essa é a cor universal do amor. Diferente do vermelho — que traz a energia do flerte e excitação — a vela rosa traz aquele romance profundo que muitos desejam em suas vidas.

Vela roxa

Por fim, a vela roxa possui uma grande conexão com o plano espiritual. “Ela está ligada à intuição e ao inconsciente. É uma das minhas favoritas, pois realmente trabalha esse lado sensível e místico em nós. Super recomendo para quem quer abrir o terceiro olho e potencializar processos mediúnicos.”

Como fazer um pedido para a vela?

Pam Ribeiro reitera que o mais importante de tudo é estabelecer uma intenção. Depois, busque orações para oficializar o pedido ao universo. E se esta não for a sua crença, é possível apenas comunicar e falar os seus desejos em voz alta.

“Na bruxaria, é primordial que as coisas sejam ditas. O poder da palavra pode ser muito maior do que montar um altar, por exemplo. Às vezes, verbalizar pode ser o maior ato dentro de um trabalho espiritual. Portanto, converse com a vela como se ela fosse uma amiga, pois esse é um jeito de se conectar com aquela energia”, conclui.