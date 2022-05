‘Objetos amaldiçoados’? Descubra quais itens você jamais pode ter em casa

Não passar debaixo de escadas, jamais deixar o chinelo de cabeça para baixo ou nunca abrir guarda-chuvas dentro de casa: a maioria de nós acredita em uma ou outra superstição. Nem sabemos de onde elas surgiram, mas sentimos aquele medinho em ignorá-las.

Porém, quando falamos de objetos dentro de casa, o assunto fica um pouco mais sério: isso porque determinados itens podem bloquear ou desequilibrar a energia dos ambientes, provocando mal-estar e dificuldades emocionais. Ninguém quer isso, né?

“Nossa casa é o refúgio da alma, e por isso, é sempre bom cuidar das vibrações que habitam nela. Muitas pessoas optam por administrar essas energias com amuletos de proteção e patuás, mas ignoram a presença de objetos que atraem má sorte”, alerta a cigana e espiritualista Kelida Marques.

Ficou curiosa? Então vem entender quais são esses objetos “mal-assombrados” que você deve manter bem longe:

Objetos proibidos de ter em casa

De acordo com Kelida, mesmo que nós não acreditemos, as energias circulam pelos ambientes através de pessoas e objetos. E é aí que está o perigo: enquanto alguns favorecem a entrada de boas vibrações em nosso lar, outros facilitam a entrada de más energias.

“A consequência acaba sendo a falta de prosperidade e o bloqueio de quaisquer manifestações de positividade. Por isso, devemos nos livrar desses objetos rapidamente”, aconselha a cigana.

Confira a seguir, os objetos que você precisa se livrar agora:

1. Louças quebradas

Louças quebradas ou trincadas como xícaras, copos e pratos são os tipos de coisa que devemos jogar fora. “A função desses elementos é nos alimentar, e por isso, devem estar bem conservados. Caso contrário, podemos atrair coisas ruins”, afirma a espiritualista.

“Ah, e se a louça estiver apenas com um pequeno trinco?”. Segunda Kelida, a recomendação continua sendo a mesma: descartar.

2. Panelas enferrujadas ou amassadas

As panelas enferrujadas ou amassadas também não atraem coisas boas: “Esses utensílios podem contribuir com a falta de alimento e sucesso, até porque, é através desses objetos que confraternizamos momentos de alegria com os amigos e familiares”, esclarece.

3. Espelhos quebrados ou trincados

Esse você já imaginava, né? Mas o motivo por trás disso pode ser um pouco assustador: de acordo com a mística, os espelhos são grandes portais para o mundo espiritual. É através dele que espíritos bons — ou maus — conseguem entrar em nossa casa.

Por isso, imagine o que está habitando em sua residência caso você esteja guardando espelhos quebrados e trincados… “Uma vez que essa energia seja negativa, sua casa pode virar um centro de brigas e discussões. Além disso, problemas de saúde e relacionamento podem acontecer”, alerta.

4. Objetos velhos

Sabe aquela sua gaveta cheia de coisas que não têm mais uso? Isso pode estar atrapalhando a sua vida. Segundo a cigana, roupas furadas, rasgadas ou que não servem mais também são elementos de mau agouro. “A recomendação é doar ou consertar essas coisas. Jamais mantenha esses objetos desgastados por muito tempo”, avisa Kelida.

5. Vassoura velha

E, por último, devemos ter cuidado com vassouras muito desgastadas: “A vassoura serve para varrer a sujeira e automaticamente levar toda a negatividade para fora. Ao manter esse objeto por muito tempo, você estará arquivando essas vibrações terríveis em casa”, declara.

Portanto, manter aquela vassoura acabada apenas vai contribuir para que não haja espaço para as boas energias, pois as ruins estarão circulando e ocupando o lar.