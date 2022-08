5 simpatias poderosas para afastar a energia do ex e superar o término

Quem já passou por um término de relacionamento sabe que essa não é uma experiência fácil. Além da tristeza provocada pela desilusão amorosa, sentimos um vazio pela falta da pessoa em nosso dia a dia. E, dependendo da natureza do rompimento, ainda ficamos com a autoestima bastante abalada. Haja terapia para conseguir lidar com tudo isso, né?

Porém, para quem adora uma bruxaria, há formas de superar todo esse drama de um jeito menos intenso. Algumas simpatias — se feitas da maneira certa — dão um up em nosso amor próprio, afastam a energia do boy lixo e, de quebra, abrem os caminhos para encontrarmos novas paixões e romances. Ficou animada?

A seguir, Amanda Celli, criadora da página “Tempero de Bruxa” (@temperodebruxa), indica cinco simpatias poderosas para superar o término da relação. Confira:

Simpatia para afastar a energia do ex #1

Vá num jardim e pegue a folha de uma roseira da cor vermelha. Com uma caneta, escreva o nome do ex que você quer esquecer três vezes na folha. Assim que escrever, passe a folha na frente da testa e diga em voz alta que deseja a pessoa longe de sua vida e pensamentos. “Peça para esse amor desaparecer junto com o ex”, explica Amanda.

Assim que fizer tudo isso, pegue um potinho de vidro, jogue a folha lá dentro, encha o recipiente com sal e o tampe. Depois, deixe o pote escondido em um canto de sua casa por sete dias. Depois, descarte o sal em água corrente e queime a folha (que estará seca) na chama da uma vela.

Simpatia para afastar a energia do ex #2

Encha um copo com água — filtrada ou mineral — e coloque um ramo de arruda (para banimento e limpeza) e outro de erva-doce (para auxiliar na parte dos pensamentos). “Assim que os dois raminhos estiverem no copo, peça ao universo — ou qualquer divindade de sua preferência — para que a pessoa desapareça de sua vida assim como os ramos”, explica a criadora do “Tempero de Bruxa”.

Deixe o copo coberto tomando sereno por três dias. Depois, despeje essa água num jardim ou vaso. Os ramos das ervas devem ser enterrados no jardim.

Simpatia para aceitar o término

Amanda explica que os morangos — segundo a fitoenergética — têm a capacidade de acalmar a dor gerada por uma perda emocional intensa, como desilusões amorosas ou um término. Portanto, use-os para fazer um banho mágico: “Numa sexta-feira, que é o dia de Vênus (e preferencialmente durante a lua nova, que representa novos ciclos), pegue uma panela, coloque 500ml de água e leve ao fogo para ferver”, diz.

Assim que a água começar a borbulhar, acrescente nove morangos picados e tampe o recipiente deixando a mistura descansar por cinco minutos. “Pode colocar as frutas com as folhinhas. O nove representa o fim de um ciclo e o início de outro. Este é um número de sabedoria, com uma manifestação universal forte”, esclarece.

Continua após a publicidade

Após os cinco minutos, coe a água e leve para o banheiro. Assim que tomar um banho de limpeza normal, jogue a mistura da cabeça para baixo. “Neste momento, peça ao universo que a auxilie a curar o seu coração de toda a dor e sofrimento causados pelo fim do relacionamento. Peça luz e felicidade para abraçar uma nova etapa”, ensina Amanda.

A especialista revela que o morango traz um equilíbrio para o coração, ajudando a liberar sentimentos reprimidos, carência afetiva e cortar laços afetivos quando necessário. “É o banho perfeito para aceitar o término do relacionamento.”

Simpatia para aumentar a autoestima pós-término

Pegue um saquinho de tecido vermelho — caso não tenha esta cor, opte pelo branco. Dentro dele, coloque:

5 petalas de rosa vermelha

1 pedaço de canela em pau

1 quarto roza

1 flor de hibisco desidratada

“Se quiser, coloque algumas gotinhas de seu perfume favorito”, indica. Assim que colocar tudo dentro do saquinho, feche bem e deixe ele tomar banho de lua cheia à noite toda. No dia seguinte, carregue o saquinho com você pelo tempo que achar necessário. Pode ser dentro da bolsa, mochila ou ao lado da cama. O importante é essa energia estar sempre fluindo.

Amanda explica que todos os elementos desta simpatia estão ligados ao amor, paixão, autoestima e beleza. “Eles ajudam a ampliar o nosso poder de sedução e conquista, o lado Afrodite que habita em nós. É um amuleto que traz o fortalecimento da autoestima para se sentir uma deusa após o término.”

Simpatia para atrair novos romances

O primeiro passo é separar um prato ou pires. Depois, escolha entre essas duas velas: rosa (para atrair um relacionamento duradouro) ou vermelha (caso você prefira viver paixões intensas com vários contatinhos). Após escolher a cor e intenção ideal, pegue a vela e escreva a palavra “amor” no objeto. Em seguida, unte a vela com mel e jogue canela em pó nela.

Quando tiver feito tudo isso, fixe a vela num pratinho e a cerque por pétalas de rosas vermelhas. “Acenda a vela numa noite de lua cheia pedindo ao divino — ou a alguma deusa do amor de sua preferência — que lhe abra os caminhos para o surgimento de um novo romance”, conclui.