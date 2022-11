Horóscopo de dezembro: mês é de revisão e movimento

Pois é, queridas leitoras, estamos no horóscopo de dezembro, último de 2022. Passou rápido demais, né? Nesse período, é natural sentir a necessidade de revisar tudo o que se construiu até agora e, claro, começar a planejar o próximo.

E 2022 não foi fácil, sabemos. Os meses foram marcados por planetas, em sua maioria, retrógrados e, aí, dá-lhe reformulação. Também tivemos que lidar com a volta efetiva das atividades presenciais e a interação com o mundo exterior depois de dois anos extremamente intensos. Sentir o vento no rosto, que já não era mais o mesmo. Mudamos e aceitamos a mudança. Este ano, entramos muito em contato com a nossa verdade interna e a noção de como queremos (e podemos) nos expressar honestamente com aqueles que amamos. Tudo isso cansa, mas dezembro traz mais retomadas, não vou mentir.

Netuno fica direto em Peixes logo no dia 3/12: é hora de lidar com aquelas desilusões que você já sabia que existiam, mas fingia que não estava vendo. Tudo fica evidente, só que sem o fardo. Já no dia 6/12, Mercúrio entra no signo de Capricórnio e, logo depois, no dia 10/12, Vênus também se acomoda no signo. Corta cena: final de 2021, começo de 2022, esses mesmos movimentos no céu se fizeram presentes. O que você estava fazendo nessa época? Pare, pense, reflita e enxergue tudo aquilo que passou até aqui com ares de sabedoria e aprendizado, porque você também mudou de lá para cá.

Júpiter, que estava retrógrado em Peixes, fica direto em Áries, a partir do dia 20/12. Isso intensifica essa ideia de revisão de quem você foi e o que fez no mesmo período do ano passado. Mudar, se movimentar, querer partir para o jogo é totalmente compreensível, desde que seja feito com consciência. É, parece que não é só o clima de ano novo que traz essa vontade de recapitular tudo. Por fim, no dia 23/12, começa a lunação do signo de Capricórnio. Haja trabalho e vontade para colocar os processos que envolvem a carreira para funcionar. A pegada agora é com o conhecimento que adquirimos durante o ano. Vai dar bom, otimismo com pé no chão. Vamos ver a previsão para os signos?

Horóscopo de dezembro para cada signo

Sagitário: No começo do mês, fique preparado para sentir aquele profundo chacoalhão nas suas relações. Tem coisas que não adianta fugir, hein?! A parte positiva desse aprendizado afetivo é entender que alguns processos nos afetos começam, primeiro, por aquele que sentimos por nós mesmas.

Capricórnio: Mais trabalho? Mais trabalho, mas, agora, você já sabe o que quer (ou deveria saber). A movimentação de Mercúrio e Vênus + a lunação no seu signo indicam uma grande revolução no seu entendimento de quem você foi e quem você é agora. Prepare-se para mudanças e saiba desfrutar das boas novas. Bora galera, capricornianas, se soltem!

Aquário: Tem mudança à vista. E mais: alinhada ao que você deseja e acredita enquanto filosofia de vida e visão de mundo. No final de dezembro, você vai entender o porquê de algumas coisas terem acontecido do jeito que aconteceram. É hora de colher os frutos de tudo o que plantou — que tenham sido boas sementes, né?!

Peixes: Ao mesmo tempo que você foi regada com aquela boa sintonia de Júpiter retrógrado em Peixes, alguns desafios foram apresentados. Por exemplo, o quanto você acredita em si para desenvolver o que tem como objetivo? Você vai encontrar a resposta, e, se não souber, peça ajuda daqueles que importam.

Áries: Período ideal para construir novos laços de amizades, alguns desses, inclusive, no próprio ambiente de trabalho. É possível que exista a necessidade de reajustar seus hábitos, pois existem alguns ciclos que precisam ganhar vida. Para isso, atenção: você tem que estar firme no seu propósito.

Touro: O mês começa mais introspectivo, te deixando com aquela vontade de se esconder do mundo. O contato? Restrito aos que te acolhem. Provavelmente você vai sentir a necessidade de acessar a sua espiritualidade de forma mais profunda. Com esse acesso, você pode encontrar sua real paixão.

Gêmeos: Marte em Gêmeos ainda causa um pouco na sua vida e, dessa vez, ele está retrógrado. A agitação mental estará alta. Será um período para prestar atenção em como você se apresenta para o mundo. Dica, foque na rotina de autocuidado, ela vai te ajudar a desacelerar.

Câncer: As preocupações serão sobre como viabilizar as coisas, com noção de autovalor. Talvez você seja testado quanto às suas relações, até porque tem uma quantidade de Capricórnio rolando no mês, o seu signo oposto, que puxará a sua paciência nesse sentido.

Leão: Por Júpiter entrar no signo de Áries, é bem possível que você sinta esse fogo também, afinal, ele é seu parente de elemento. Assim, será um movimento de muita transformação e retorno ao poder pessoal. Não deixe a peteca cair agora.

Virgem: Com a lunação em Capricórnio, você estará mais prática do que já é. Apesar dos signos de elemento terra se entenderem, será importante revisitar questões pontuais do passado para entender porque você age como age ou descobrir quem você é.

Libra: Você está tendo um respiro com Saturno direto em Aquário, e a vontade de colocar as suas paixões para funcionar, inclusive na área profissional, bate forte. Entenda que serão os seus desejos que te levarão ao sucesso que almeja. Lembre- se da honestidade consigo.

Escorpião: Os eclipses no eixo Touro x Escorpião influenciam o jeito que você se enxerga. E isso perpassa pela forma como você tem ressignificado a sua noção diante daquilo que lhe é saudável. O período é para focar no contato com o que é bom de fato para você, em todas as áreas da sua vida.