Os significados dos amuletos da sorte

Como pingente ou decoração o olho grego espanta mau-olhado

Foto: Dreamstime

Muitas pessoas recorrem com frequência aos amuletos da sorte. Figa, olho grego, escapulário, cruz, talismã brasileiro e patuá são os mais comuns. Conheça agora o principal significado de cada um deles.

Figa

De acordo com a tradição afro-brasileira, “fecha o corpo”, deixando quem a usa a salvo de agressões físicas e espirituais.

Olho grego

Utilizado como pingente ou objeto de decoração, sua principal finalidade é proteger contra energias negativas, mau-olhado, inveja. Não importa o tamanho, a peça deve ser sempre azul e de vidro. Essa cor absorve e filtra as vibrações nocivas. Já o vidro costuma rachar quando saturado de energia – sinal de que o amuleto cumpriu sua função. Os cacos devem ser jogados fora e a peça, substituída por uma nova. Quando usado para a proteção do ambiente, deve ser fixado perto da porta.

Escapulário

Tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo atrás e a do Sagrado Coração de Jesus na frente. Ele é utilizado como protetor. No dia a dia, deve-se sempre rezar uma oração para si, para a igreja e para as carmelitas.

Cruz

É um dos signos universais mais antigos, com registro nas culturas egípcia, chinesa, etc. Os significados são semelhantes em várias religiões: eles remetem a ressurreição, a fertilidade e a recriação.

Talismãs brasileiros

A fita do Bonfim concede três graças à pessoa que a usa. Já a pimenta e o alho guardam contra mau-olhado. O colar com as sete linhas oferece a bênção e proteção dos orixás.

Patuá

Incorpora símbolos cristãos e africanos. Nossa Senhora protege. Santo Expedito resolve as causas impossíveis. Santo Antônio é padroeiro do casamento e do amor. Já a semente vermelha de pau-brasil simboliza a proteção da natureza, enquanto que a figa dá fertilidade. O patuá ainda traz uma Oração de São Gregório, que guarda a casa e a família.